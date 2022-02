Generálny tajomník NATO: Rusko má v Bielorusku najviac vojakov od konca studenej vojny

V čase napätia okolo Ukrajiny sa ruskí vojaci majú zúčastniť na spoločnom cvičení ruskej a bieloruskej armády. Moskva pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždila desaťtisíce vojakov a Západ podozrieva Rusko, že sa chystá na územie svojho suseda vpadnúť. To však Moskva popiera. Rusko už v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podporuje separatistov na východe Ukrajiny.

"V posledných dňoch sme boli svedkami významného presunu ruských vojenských síl do Bieloruska. Ide o najväčšie nasadenie ruských vojsk (v Bielorusku) od čias studenej vojny," povedal Stoltenberg novinárom v bruselskom sídle NATO.

Podľa neho ruský vojenský kontingent má v Bielorusku asi 30.000 vojakov, medzi nimi sú aj príslušníci špeciálnych jednotiek. Na území svojho západného suseda presunulo Rusko aj stíhačky, mobilný raketový systém Iskander či systém protivzdušnej obrany S-400.

"Hovoríme teda o širokej škále moderného vojenského potenciálu. To všetko sa spojí s každoročným cvičením ruských jadrových síl, ktoré by sa malo uskutočniť tento mesiac," uviedol Stoltenberg s tým, že Moskva by mala situáciu "deeskalovať". Zopakoval tiež skoršie varovanie Západu, že "akákoľvek ďalšia ruská agresia by mala vážne dopady a vysokú cenu".

NATO nemá v úmysle vyslať na Ukrajinu vojakov v prípade ruskej invázie. Začalo ale posilňovať obranu okolitých členských štátov, najmä pobaltských krajín a Poľska. Plánuje tiež posilniť obranu svojho juhovýchodného krídla, konkrétne Bulharska a Rumunska.