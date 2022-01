Ukrajinsko-ruské napätie znepokojuje vládu: Heger má v rukách novú informáciu, je nutný dialóg s Ruskom!

VIDEO Naď a Korčok sa v utorok vyjadrili k situácii na Ukrajine:

situácia na ukrajinských hraniciach je vážna

na hraniciach sa podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nachádza vyše 130-tisíc ruských vojenských jednotiek

pre situáciu na Ukrajine už druhý deň zasadá bezpečnostná rada

podľa Naďa ide z hľadiska nášho kontitnentu o najhoršiu situáciu od druhej svetovej vojny

Aktualizované 10:03

"Hrozba voči Ukrajine je aj reálnou hrozbou pre Slovensko. Máme vypracované plány a ja úplne dôveruje ministrovi obrany. Dnes budeme na bezpečnostnej rade pokračovať v diskusii, budeme oboznamení s detailami," povedal premiér o dnešnom rokovaní. Informáciou nového rozmeru je pre Hegera taktiež to, že zásah vojenskej techniky sa už môže premietnuť aj na slovenské územie.

Aktualizované 10:01

K situácii sa vyjadril aj premiér Eduard Heger (OĽaNO). "So znepokojením sledujeme vývoj na hraniciach Ukrajiny s Ruskom. Za Slovenskú republiku môžem s istotou povedať, že podporujeme suverenitu, územnú celistvosť, nezávislosť Ukrajiny. Hrdo sa k týmto hodnotám hlásime. Na druhej strane však podporujeme dialóg s Ruskom," povedal Heger s tým, že je nutné deeskalovať toto napätie.

Štátny tajomník Klus je znepokojený, no o otvorenom konflikte informácie zatiaľ nemá

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus so znepokojením sleduje, ako sa situácia na východe Ukrajiny zhoršuje. "Viacerí sa ma odvčera pýtajú, či hrozí otvorený vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Odpovedám, že ak by sa Rusko pripravovalo opäť henebne napadnúť ich aj nášho suseda, nevyzeralo by to inak. Na druhej strane, momentálne nemáme informácie o bezprostrednej hrozbe ruského vojenského zásahu proti Ukrajine," upokojuje situáciu Klus.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Martin Klus

Naď hovorí o najväčšej hrozbe od druhej svetovej vojny

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) už včera priblížil, že bezpečnostná rada pokračuje aj dnes, pričom jej členovia dostanú ďalšie informácie aj od oboch spravodajských služieb. Vyjadril však svoje veľké obavy. "Z hľadiska európskeho kontinentu je situácia možno najhoršia od konca druhej svetovej vojny," vyhlásil s tým, že na ukrajinských hraniciach sa okrem vojakov zhromažďuje aj technika, a to nie len obranná.

"Súčasťou požiadaviek Ruska sú aj niektoré veci, ktoré nie sú z nášho pohľadu ani len rokovateľné. Prepisovali by celú bezpečnostnú architektúru a svet, do ktorého SR a ostatné štáty vstúpili po roku 1989," povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Zdôraznil, že občania krajín majú právo rozhodovať o tom, kde a do akých obranných štruktúr chcú patriť. Situácia je podľa jeho slov najvážnejšia za posledných 30 rokov, no riešiteľná.