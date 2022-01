Na Slovensko sa rúti ďalšia snehová POHROMA: Napadnú desiatky centimetrov! V pozore by mali byť najmä Bratislavčania

BRATISLAVA – Pomaly sa január prehúpol do druhej polovice a napriek tomu, že je zima, vonku to tak nevyzerá. Po snehu ani chýru, ani slychu, vonku viac svieti slnko a raz za čas sa príroda pripomenie, že sa s ňou nezahráva. Meteorológovia však upozorňujú, že na Slovensko sa rúti snehová kalamita. A doraziť by mala už čoskoro!

Snehová nádielka, až na pár výnimiek, západné Slovensko obchádza. Posledné veľké sneženie bolo začiatkom decembra a odvtedy po snehu ani chýru, ani slychu. Najviac, pochopiteľne, sneží na horách a na severe Slovenska.

Meteorológovia z portálu Meteo Slovensko upozorňujú, že sa to môže zmeniť v najbližších dňoch. „Počasie na Slovensku prinesie viac sneženia, prehánok, ale aj chladnejšie počasie. Sneženie v priebehu prvých dní tohto týždňa zažije aj západné Slovensko, veľa snehu by však spadnúť nemalo,“ uviedli na sociálnej sieti. Ako dodali, iné to bude na horách, kde by malo do pondelka 24. januára spadnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu, pretože má snežiť kontinuálne a vo vlnách. Aj to sa však behom pár dní zmení.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Meteo Slovensko

„Posledné behy numerických modelov, a predovšetkým modelu ECMWF, doslova nečakane prekvapujú. Spomenutý predpovedný model totiž začína náhle a nečakane črtať na koniec týždňa snehovú nádielku pre západné Slovensko,“ upozornili s tým, že pre krajný západ Slovenska, kam sa radí aj Bratislava, by to mohlo znamenať až 30 centimetrov snehovej nádielky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Meteo Slovensko

Pre Trnavský kraj to bude znamenať 15 až 25 centimetrov snehovej nádielky a pre Nitriansky či Trenčiansky 10 až 20 centimetrov, rovnako tak aj pre Žilinský kraj. „Najmenej snehu by mal za celé obdobie do pondelka (24.01.2022) dostať juhovýchod a juh Slovenska. Napadnúť by malo v týchto lokalitách len okolo 2 až 7 cm čerstvého snehu. Najmenej z regiónov by si mal zapísať Gemer, kde má spadnúť len 1 až 3 cm snehu,“ ozrejmili s tým, že prípadný sneh môže okrem radosti so sebou priniesť aj viaceré problémy a komplikácie. Naďalej však treba počítať s tým, že do konca týždňa sa toho môže veľa zmeniť a predpoveď sa nemusí vôbec vyplniť, alebo len z časti.

Na sneženie však upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Ten vo svojej dlhodobej predpovedi upozorňuje, že snežiť bude takmer celý týždeň - a to od štvrtka do stredy budúceho týždňa. Najviac snehu by pritom malo padnúť v utorok, a to až 15,3 milimetra za 24 hodín.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ