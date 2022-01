Možnosť nočnej služby či pohotovosti pre matky hasičky: Sas navrhuje upraviť vekovú hranicu

BRATISLAVA - Matky hasičky by mohli vykonávať nočnú službu či služobnú pohotovosť aj vtedy, keď ich dieťa ešte nemá tri roky. V súčasnosti nesmie tehotná hasička a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky vykonávať štátnu službu v noci, nad základný čas služby, ani mať služobnú pohotovosť. Upraviť vekovú hranicu z troch rokov na jeden rok dieťaťa navrhujú poslanci za SaS v novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore.

"Cieľom predloženého návrhu je znížiť hranicu veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Táto veková hranica sa znižuje z troch rokov na jeden rok," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Novela by v prípade schválenia mohla byť účinná od 15. apríla

Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa vo veku od jedného do troch rokov, by sa po novom mohla nariadiť štátna služba v noci a nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. "Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom," dodali predkladatelia. Novela by v prípade schválenia mohla byť účinná od 15. apríla.