Primár Kulkovský o opatreniach: Zrušme obmedzenia pre OP! Pre zaočkovaných sa pandémia končí

Na Slovensku máme takmer 2,6 milióna plne zaočkovaných ľudí. "Denne nám v priemere pribúda priblížne 5000 majiteľov Covid pasu (plne očkovaní + prekonaní potvrdení PCR testom). Tretiu dávku dostalo už viac než milión občanov," konštatuje Kulkovský na sociálnej sieti.

"Omikron obdaruje v nasledujúcich týždňoch Covid pasom desaťtisíce neočkovaných. Veľká väčšina bude mať ľahký priebeh," uviedol s tým, že treťodávkových bude v nemocniciach málo. "Nech urobíme čokolvek, omikronu sa nevyhneme. Krajinami, ktoré sú dobre zaočkované prebehol len pri miernych opatreniach pomerne rýchlo," uviedol.

Ak aj niektoré krajiny sprísňovali, nebolo to kvôli strachu z plných nemocníc či úmrtí, ale z obáv z veľkých finančných škôd. "Krajinám totižto nehrozil kolaps nemocníc, ale štátu, keďže v krátkom čase zostalo po nakazení v karanténe veľké množstvo pracujúcich. Výrazne infekčnejší variant šíriaci sa medzi kolegami a v rodinách zatváral a zatvára firmy, obchody, ohrozil dopravu a služby. Aj to je dôvod preto, aby postupne všetky krajiny skracovali karanténu na čoraz menej dní. Limitom bude pravdepodobne 5 - 7 dní," vysvetľuje.

Štát by mal venovať viac energie dostupnej liečbe

Aký priebeh omikron vlna na Slovensku bude mať, to sa nedá presne povedať. Z hľadiska plnej zaočkovanosti však podľa primára ani zďaleka nepatríme medzi úspešné krajiny. "Musíme si odpovedať na otázku, či si môžeme dovoliť, aby aj u nás prebehla omikron vlna rýchlo, teda s extrémnym množstvom denných pozitívnych prípadov, z ktorých len malá časť skončí v nemocniciach," napísal.

Občania mali podľa neho rok na to, aby sa dali zaočkovať dvoma dávkami. Mnohí z nich už dostali aj tretiu. "Nemyslím si, že má zmysel venovať energiu na presviedčanie tých, ktorí stále váhajú alebo odmietajú. Štát by mal viac energie a financií venovať dostupnej liečbe - antivirotikám a monoklonálnym protilátkam. Žiaľ, mám pocit, že sa viac pozornosti venovalo pred rokom lieku na svrab a parazity, ako teraz dostupnej a najmä účinnej liečbe. Je veľký problém v tom, aby sa antivirotiká podali rizikovým osobám ihneď po obdržaní pozitívneho PCR testu?" pýta sa Kulkovský.

OP skupina by mala mať minimum obmedzení

Kapacita PCR testovania je podľa Kulkovského u náš žalostná a pri omikrone to bude vidieť ešte viac. "Antivirotikum by malo byť podané do 5 dní od začiatku symptómov. Aká je prax? Mnohí čakajú na PCR test a následne na jeho výsledok aj viac ako 5 dní. Takto sa to ale vážne nemá robiť," povedal s tým, že nedostatočná je aj kapacita očkovacích centier a nezvládame pokryť ani záujem tých, ktorí sa chcú dať zaočkovať dobrovoľne.

"Diskusia o povinnom očkovaní je aj preto irelevantná," uviedol. "Naozaj si nemyslím, že je dôvod na to, aby boli naďalej milióny občanov (plne očkovaní + prekonaní) obmedzovaní s cieľom ochrany tých, ktorí chránení ani nechcú byť. OP skupina by mala mať len minimum obmedzení. Mali by pre nich byť PLNE (bez limitov) otvorené nie len reštaurácie a obchody, ale aj športoviská, tribúny na športových a kultúrnych podujatiach, divadlá a kiná," uviedol.

Pre plne očkovaných pandémia končí

Informovanie ľudí musí byť podľa neho priame, čo najmenej chaotické a podľa možnosti nemenné. "Pravda je taká, že pre plne očkovaných a najmä tých s treťou dávkou pandémia končí, nie je dôvod obmedzovať ich tak ako tých, ktorí nie sú očkovaní. Do dvoch mesiacov pravdepodobne budeme môcť väčšinu reprofilizovaných oddelení v nemocniach vrátiť nekovidovým pacientom, a tak skončia aj obmedzenia spôsobené starostlivosťou o neočkovaných covid pacientov," dodáva primár.