Vodiči, pozor: Cesty sú miestami pokryté vrstvou snehu, v Bratislave sa tvoria kolóny

Všetky úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek na západnom Slovensku je prevažne vlhký až mokrý, na ostatnom území prevažne suchý až vlhký. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. "Povrch vozoviek je na krajnom západe a na krajnom východe Slovenska prevažne vlhký až mokrý, na ostatnom území prevažne suchý až vlhký," spresnili cestári.

Na západnom Slovensku a v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú podľa SSC vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. "Na úsekoch ciest Skalka - Kremnica, Spišská Belá - Spišská Stará Ves a Hniezdne - Lysá nad Dunajcom je na vozovke miestami vrstva zľadovateného snehu," upozornili cestári.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horskom priechode Donovaly je na vozovke čerstvý sneh, na horskom priechode Huty miestami utlačený sneh. Opatrnosť treba podľa SSC zvýšiť aj na ceste na konci obce Liptovské Matiašovce smer Huty, kde vyteká na cestu voda, ktorá namŕza.

V hlavnom mesta sa tvoria na viacerých úsekoch kolóny

V Bratislave a v okolí sa v pondelok ráno tvoria kolóny na viacerých úsekoch, vodiči sa zdržia. Informuje o tom Zelená vlna RTVS aj Stella centrum. Zdržanie sa tvorí na vjazdoch do hlavného mesta. V Bernolákove na Trnavskej v smere na Senec sa vodiči pre nehodu zdržia v oboch smeroch. Desaťminútová kolóna je v Rovinke na Hlavnej smerom do Bratislavy, premávka sa spomaľuje už v Dunajskej Lužnej. Na Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy si vodiči počkajú 15 minút.

Vodiči sa v kolóne zdržia aj v Bratislave-Rusovciach smerom do centra, a to desať minút. Rovnaké zdržanie je aj na Račianskej smerom do centra. Kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave na trase Letisko M. R. Štefánika - Prístavný Most - Petržalka. Vodiči sa zdržia desať minút. Zhustená premávka je v meste aj na Košickej, Moste Apollo, Staromestskej, Krížnej či Záhradníckej.