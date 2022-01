Slováci ostali v Amsterdame: Letecká spoločnosť zmenila pravidlá na poslednú chvíľu! Klus odporúča necestovať

archívne video

Skupina mladých Slovákov mala v pondelok odletieť z Amsterdamu do Viedne a odtiaľ späť na Slovensko. Mali dve dávky očkovania proti koronavírusu a aj PCR test. Takéto pravidlá platia pre tranzit aj v Rakúsku. Nízkonákladová letecká spoločnosť, s ktorou mali cestovať, však na poslednú chvíľu zmenila pravidlá a začala požadovať aj tretiu dávku vakcíny.

"Keď nás išli boardovať, zrazu tam nastal chaos, ľudia sa búrili. Lebo manažérka nám povedala, že nie, teraz sa to zmenilo, že potrebujeme tretiu dávku. My sme o tomto neboli dostatočne informovaní," opísala pre televíziu JOJ dianie na letisku Emma. Mladí Slováci si tak museli nájsť ubytovanie v Amsterdame a aj letenku do Budapešti.

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Klus odporúča necestovať

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus pre televíziu potvrdil, že evidujú problémy pri cestovaní, ktoré sa týkajú najmä nízkonákladových spoločností. Tie si často pravidlá vysvetľujú po svojom.

"Vykladajú si pravidlá vstupu do Rakúska inak ako sme na to boli zvyknutí v čase, keď ich Rakúsko predstavilo. To znamená, vyžaduje aj tretiu dávku od našich občanov, čo súvisí najmä s tým, že Rakúsko predstavilo sprísnené pravidlá pre niektoré konkrétne krajiny EÚ," povedal Klus. Rovnako je problém aj s výkladom toho, čo znamená tranzit. Faktom však ostáva, že našim občanom sa takéto problémy stávajú.

"Ministerstvo diplomacie už niekoľko mesiacov vyzýva, aby občania zvážili cestovanie do zahraničia a pokiaľ možno do zahraničia necestovali aj z týchto dôvodov," dodal.