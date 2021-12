EXKLUZÍVNY PRIESKUM Najviac sa darí Čaputovej! V tesnom závese má Pellegriniho, nasleduje Fico

V prieskume, ktorý sa realizoval od 17. do 22. decembra na vzorke 1111 respondentov starších ako 18 rokov bola respondentom položená otázka: "Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste fanúšikom politickej strany, ktorú tento politik prezentuje, ktorému politikovi na Slovensku sa vyslovene v súčasnosti darí?"

Najviac hlasov v tomto smere dostala prezidentka Zuzana Čaputová. To, že sa jej darí, si myslí 21,9 percent opýtaných. V tesnom závese za ňou so stratou iba siedmich desatín percenta skončil bývalý premiér a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. To, že sa mu darí, si myslí 21,2 percenta opýtaných. Podľa respondentov sa darí aj šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. Myslí si to 15,2 percenta ľudí.

Zdroj: Agentúra Polis

Prvým zástupcov koalície v tejto štatistike je predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ten obsadil štvrté miesto so ziskom 13,3 percenta. Premiérovi Eduardovi Hegerovi patrí piate miesto. To, že sa mu darí, si myslí 7 percent opýtaných.

Mnohí jeho kolegovia z vlády sa však ocitli na opačnom konci. Najmenej sa totiž podľa voličov darí ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO). Myslí si to iba 0,1 percenta opýtaných. Menej ako jedno percento dostal aj šéf ĽSNS Marián Kotleba, ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

*Dopočet v tabuľke je vyšší ako 100 percent, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí