Sviatky u Zemanovej: Syna som kvôli COVIDU nevidela už dva roky! Najťažšie bolo prijímať obmedzenia

Aj tento rok bude pre poslankyňu SaS veľmi hektický. Preto sa teší, že sviatky strávi so svojimi najbližšími. "Pri stole však tento rok bude chýbať najmladší syn, ktorý momentálne žije na Filipínach," povedala pre Topky Zemanová.

Syna som kvôli COVIDU nevidela už dva roky

Jej syn žije na Filipínach a pred Vianocami zasiahol smrtiaci tajfún aj ostrov, na ktorom spoločne s priateľkou bývajú. Ako sme vás na Topkách informovali, našťastie sa mu nič nestalo a napriek niekoľkodňovému strachu sa jej nakoniec ozval. "Pre Covid-19 som ho nevidela takmer dva roky a iste každá mama pochopí, že je ťažké tráviť Vianoce so svojimi deťmi „na diaľku“. Myslím však na syna a jeho priateľov, ktorí budú tráviť sviatočné dni v krajine zničenej tajfúnom, tí sa majú nepredstaviteľne horšie," uviedla.

Zdroj: archív A. Z.

Sviatky trávi tradične doma. Keď boli deti ešte malé, zvykli ísť na Silvestra do hôr lyžovať či sánkováť sa. "Teraz budem vítanie Nového roka prežívať strážením môjho havka Ruby, aby nemala strach z ohňostroja. Dúfam, že ich bude na Slovensku čo najmenej," opísala.

Najviac mi chýbajú stretnutia so širšou rodinou

Čo sa týka darčekov, tento rok opäť uprednostnila nakupovanie cez internet. "V rodine si nezakladáme na množstve darčekov, pretože o nich nemajú byť Vianoce. Obdarúvame sa navzájom vecami, ktoré sú užitočné a rovnako vyberám aj darčeky pre vnučky. Žiadne zbytočnosti, ktoré sa potom vyhodia. Najradšej vyberám niečo, po čom moji blízki túžia a bežne si to nedoprajú," uviedla.

Zdroj: archív A. Z.

Na sviatkoch v čase COVIDU chýbajú Zemanovej najmä stretnutia so širšou rodinou či s priateľmi po polnočnej omši. "Spoločné posedenia sú nenahraditeľné a absentujú pri tom ozajstnom prežívaní atmosféry Vianoc. Hoci je odlúčenie boľavé, tak skôr myslím na ľudí, ktorí sú osamelí alebo nemajú kde prežiť Vianoce. Napríklad ako môj syn a jeho priatelia na Filipínach," povedala.

Snažím sa vnímať aj dobré správy

Pandémia COVIDU, bohužiaľ, ovplyvnila sviatky aj tento rok, no poslankyňa sa snaží vnímať aj dobré správy. "Našťastie tie čísla v nemocniciach klesajú a dostávajú sa na hodnoty, kedy sa opäť môže sfunkčniť COVID semafor. Pevne verím, že omikron nezvráti situáciu a spoločnosť bude natoľko preočkovaná, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu," povedala s tým, že je dôležité, aby sa otvorili všetky prevádzky a reštaurácie, ktoré si toho vytrpeli v čase lockdownu dosť, ale aj to, aby sa deti vrátili do školských lavíc. "To im želám do nového roka."

Najťažšie bolo prijímať obmedzujúce opatrenia

Ako ju COVID zmenil? "Opäť mi pripomenul, aké krehké a zraniteľné vie byť naše zdravie a život. A myslím, že ako spoločnosť by sme si mohli vziať z tohto obdobia ponaučenie ako prijať väčšiu osobnú zodpovednosť za svoje konanie. Nemali by sme konať podľa nejakých príkazov a len preto, aby nás „nechytili“, ale aby sme chránili seba a svojich blízkych," uviedla. COVID ju naučil väčšej pokore k životu i zdraviu.

Najťažšie bolo pre ňu ako političku prijímať obmedzujúce rozhodnutia a kovidové opatrenia. "Pričom tak, ako aj v iných krajinách, aj naša vláda sa snažila robiť maximum v danej chvíli a s daným množstvom informácií. Keď sa následne situácia vyvinula iným smerom a bolo potrebné opatrenia upraviť, mnohí to vnímali ako pochybenie a úmysel škodiť. Môžem uistiť, že každé opatrenie sme prijímali pre dobro ľudí, krajinu, zdravie, ekonomiku a chod spoločnosti ako takej," vysvetľuje Zemanová.

Na druhej strane sú však aj pozitíva. Zemanová oceňuje, ako sa zvýšila efektivita práce v niektorých oblastiach. "Napríklad pre krátke pracovné stretnutia sme už nemuseli cestovať, ale stačilo sa prihlásiť do online sveta. Šetril sa čas aj životné prostredie. Určite to mnohí ostaneme využívať aj naďalej," povedala. Zároveň má však obavy, ako sa budú sociálne kontakty vo fyzickom svete ťažko obnovovať a že sa budeme obávať blízkeho objatia s kamarátmi.