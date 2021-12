Predvianočná DRÁMA v rodine poslankyne SaS: Strach o syna po vyčíňaní smrtiaceho tajfúnu!

Sviatky tento rok strávi v kruhu svojich najbližších, no pri stole bude chýbať jej najmladší syn, ktorý žije na Filipínach na ostrove Siargao. Kvôli pandémii ho nevidela dva roky a ako by toho nebolo dosť, práve tú oblasť zasiahol tento rok zatiaľ najsilnejší tajfún. Niekoľko dní sa s ním nevedela skontaktovať.

Tajfún zanechal na ostrove Siargao obrovskú púšť, ľuďom pomáhali dobrovoľníci a evakuovali ich. Zdroj: SITA/AP/Philippine Coast Guard, Office of the Vice President

Niekoľko dní som o ňom nevedela nič

"Najmenej päť dní som o ňom nevedela nič. Potom mi prišiel sprostredkovane taký lístok, vyhľadali si ma cez messenger jeho známi, že je v poriadku," opísala pre Topky Zemanová. "Bol to prvý svetlý moment, že je v poriadku," uviedla. No ešte dlho od nich osobne nič nepočula. "Včera som od neho dostala prvú správu cez messenger, keď sa dostal na pevninu a chytil slabší signál, tak mi napísal."

Prvý telefonát po viac ako piatich dňoch

Dnes ráno so synom prvýkrát volala a bola nesmierne šťastná, že je on aj jeho priateľka v poriadku a nič sa im nestalo. "Mám potešujúce správy, dnes ráno ma zobudil telefonát a prvýkrát po niekoľkých dňoch sme spolu rozprávali," povedala poslankyňa s tým, že sa syna rovno spýtala aj na správu, ktorú dostala sprostredkovane.

"Povedal mi, že jeho kamarát odchádzal z ostrova a spýtal sa syna, či nechce poslať nejaký odkaz. Tak mu napísal na papierik tú správa," pousmiala sa Zemanová. Na pevninu sa mu podarilo dostať s pomocou dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom postihnutým silným tajfúnom.

Zničená strecha a problémy s vodou

Dom, ktorí mal Zemanovej syn s priateľkou prenajatý, tajfún poškodil. "Odfúklo im celú strechu, no je to murovaná stavba, takže tá vydržala. Momentálne rozmýšľajú čo s tým. Dali si tú strechu opraviť, synovi sa podarilo dostať sa na pobrežie, aby si vybral z banky peniaze, lebo na ostrove teraz nefunguje nič, ani bankomaty," opísala poslankyňa aktuálnu situáciu.

"Jedlo majú, mali nejaké zásoby, takže s tým problém nie je. Problém však majú najmä s pitnou vodou. Chodia si ju naberať do nejakej rieky alebo prameňa, tak sa teraz bojí, aby nenastali iné zdravotné problémy. Ale povedal mi, že tesne pred tajfúnom stihol vymeniť plynové bomby, takže si tú vodu prevárajú. Takže snáď to bude v poriadku," uviedla s tým, že sa v tejto neľahkej situácii stretla s ľudskosťou od ľudí, ale aj od kolegov poslancov a členov vlády. "Zaujímali sa, že čo a ako a ako to dopadlo. V tejto dobe to padne veľmi dobre."

Kvôli COVIDU syna nevidela takmer dva roky. "Iste každá mama pochopí, že je ťažké tráviť Vianoce so svojimi deťmi „na diaľku“. Myslím však na syna a jeho priateľov, ktorí budú tráviť sviatočné dni v krajine zničenej tajfúnom, tí sa majú nepredstaviteľne horšie," dodala.

Tajfún Rai si vyžiadal už vyše 370 obetí

Najmenej 375 ľudí zahynulo na Filipínach počas tajfúnu Rai, ktorý sa tento týždeň prehnal južnou a strednou časťou tejto ostrovnej krajiny. Ďalších viac než 500 osôb utrpelo zranenia a 56 ľudí je stále nezvestných, oznámila v pondelok filipínska polícia. Rai zasiahol Filipíny vo štvrtok (16. decembra) ako tzv. supertajfún s rýchlosťou vetra 195 kilometrov za hodinu.

Zo svojich domovov a plážových letovísk pre ním utieklo vyše 380-tisíc ľudí. Najsilnejší z tohtoročných tajfúnov na Filipínach so sebou priniesol intenzívne zrážky a prudký vietor. Mnohé oblasti hlásili prívalové povodne. Prírodný živel strhával strechy, vyvracal stromy a stožiare a spôsobil výpadky elektriny i telefonických spojení. K najviac postihnutým ostrovom patrí turistami obľúbený Bohol, na ktorom podľa tamojšieho guvernéra zomrelo najmenej 94 ľudí.

