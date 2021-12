Prezidentka odobrila viacero noviel: Podpísala reformu nemocníc, rozdelia sa do piatich úrovní

Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozdelené do kategórií a označené ako V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň. Pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu úroveň. Rezort zdravotníctva kategorizáciou ustanoví programový profil pre každú úroveň, spôsob určenia medicínskej služby a zoznam služieb, pre každú službu by mal stanoviť zaradenie do medicínskeho programu, ale aj úroveň medicínskej služby a označenie, či je povinná, nepovinná alebo doplnková.

Rezort tiež ustanoví indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, ako aj časovú dostupnosť. "Časová dostupnosť ústavnej starostlivosti sa nesmie stanoviť pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť," píše sa ďalej v zákone.

Podmienky pre tvorbu siete nemocníc majú byť ich geografická dostupnosť, počet poistencov v spádovom území nemocnice a minimálny počet lôžok. Napríklad pri V. úrovni má mať najmenej 90 percent poistencov čas dojazdu do nemocnice do 300 minút a najviac 1,5 percenta poistencov nad 350 minút. Počet poistencov v spádovom území nemocnice tejto úrovne má byť najmenej 5.000.000. Pri III. úrovni má mať väčšina poistencov čas dojazdu do nemocnice do 60 minút a minimum nad 90 minút. Počet poistencov v spádovom území v tejto úrovni má byť najmenej 450.000 poistencov, najviac 900.000.

Legislatíva stanovuje aj sankcie pri nespĺňaní podmienok, ak nedôjde včas k odstráneniu nesúladu. Stanovuje tiež povinnosti zdravotnej poisťovne, ktorá bude musieť rezortu zdravotníctva pravidelne zasielať údaje o spotrebe ústavnej starostlivosti za každého poistenca.

V prechodných ustanoveniach pribudlo, že vláda SR nesmie neprimerane zmeniť počet lôžok stanovených v nariadení vlády. Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030 má byť stanovené, že minimálny počet lôžok sa nesmie zmeniť o viac ako 1000 za rok. "Zmena počtu lôžok musí zohľadňovať dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a dostupnosť ústavnej starostlivosti v spádovom území nemocnice," píše sa v schválených materiáloch. Nemalo by tak dôjsť k reprofilizácii akútnych lôžok predtým, než reálne dôjde k zvýšeniu kapacity v ambulantnej sfére.

Ministerstvo zdravotníctva viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života. Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú podľa rezortu pracovať vďaka reforme s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur.

Prezidentka dala zelenú reforme NP, správa pozemkov prejde pod envirorezort

Presun pozemkov pod envirorezort má zabezpečiť jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Autori novelizácie tvrdia, že pre štát nie je efektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie.

Presun štátnych pozemkov sa bude realizovať až po zonácii národných parkov. Od 1. apríla 2022 sa tak správa štátnych pozemkov presunie na samostatné správy národných parkov na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a Národného parku Slovenský raj. K tomuto dátumu prechádza pod národné parky aj správa štátnych pozemkov v štvrtom a piatom stupni ochrany. Prechod správy území v treťom a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.

Pre zjednotenie krokov prechodu správy pozemkov v národných parkoch a fungovania jednotnej správy v týchto územiach sa majú zriadiť správy jednotlivých národných parkov. Spravovať a obhospodarovať budú hnuteľný i nehnuteľný majetok štátu, ktorý bude predmetom prechodu správy. Budú mať obdobnú pôsobnosť ako Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR "s tým rozdielom, že ich územná pôsobnosť bude obmedzená a budú spravovať pozemky vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktoré budú predmetom prechodu správy". V prechodných ustanoveniach vymedzuje tiež obsah práv a povinností, ktoré správa národného parku ako nový správca nadobudne získaním správy pozemkov.

Nová legislatíva upravuje aj prechod správy pozemkov vrátane podielov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu v správe Slovenského pozemkového fondu. Novela spresňuje aj pojem organizácia ochrany prírody a krajiny. Dopĺňa sa tiež ustanovenie upravujúce zloženie rady národného parku. Reforma má nadobudnúť účinnosť od 15. januára 2022, niektoré jej ustanovenia od apríla 2022.

Súhlasí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v školách

V školách, škôlkach a školských zariadeniach budú môcť žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť zdravotnícki pracovníci. Školy budú mať možnosť vytvoriť na to potrebné podmienky. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Autori návrhu hovoria o riešení problémov z praxe, keď žiakom nemal kto v škole či školskom zariadení poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

Zákonom sa ustanovuje možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, verejným zdravotníkom alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní. Rozsah výkonov, ktoré bude môcť zdravotník v škole vykonávať, bude limitovaný rozsahom praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa pracovník podmienky a tiež materiálno-technickým vybavením školy.

Legislatíva precizuje aj informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka alebo zástupcu zariadenia, ktorý sa bude vyžadovať na poskytnutie starostlivosti. Má sa tak predísť poskytovaniu starostlivosti bez vedomia zákonného zástupcu žiaka či zariadenia. Zdravotník bude tiež povinný viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Dohľad bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, uložiť bude môcť aj pokuty. Novela nadobudne účinnosť od 15. januára 2022.

Vymazané firmy budú môcť fungovať ďalej

Obchodné spoločnosti, ktoré si nezmenili menovitú hodnotu vkladov a základného imania zo slovenskej koruny na euro, čo viedlo k ich výmazu z obchodného registra, budú môcť aj napriek tomu pokračovať vo svojej činnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú v stredu odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zavádza sa konanie o obnovení zápisu, ktoré umožní týmto firmám pokračovať v činnosti. "Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov bol jediný dôvod na ich zrušenie a ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie by zakladalo dôvod pre ich zrušenie, si plnili," spresnilo ešte skôr ministerstvo spravodlivosti.

Podanie návrhu na začatie konania o obnovení zápisu má byť časovo limitované. Počet subjektov, ktoré vykazovali základné imanie v slovenských korunách, nie je podľa ministerstva vysoký. "Zrejme ide o približne jedno percento vymazaných subjektov," dodal rezort v predkladacej správe.

Zlepšenie zálohovania nápojových obalov

Od roku 2025 sa má zálohovať najmenej 90 percent plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Ciele stanovuje novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorú v stredu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce, aby sa do konca roka 2022 zálohovalo najmenej 60 percent plastových aj kovových obalov. Do konca roka 2023 to má byť 80 percent, do konca roka 2024 by sa malo vrátiť 85 percent fliaš a plechoviek.

V dopravných prostriedkoch medzinárodnej dopravy či v bezcolnej zóne by sa nemali predávať zálohovateľné jednorazové nápojové obaly. Dôvodom je, že cestujúci nemajú možnosť obal vrátiť a dostať späť zálohu. "Výrobcovia uvádzajú na trh rôzne typy nápojových obalov a nie každý jednorazový nápojový obal z plastu a kovu, ktorý spĺňa podmienku stanoveného objemu, má rozmery, ktoré je technicky možné odobrať dostupnou infraštruktúrou odberu, t. j. odbernými automatmi," argumentuje ministerstvo.

VIDEO Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v predajniach Lidl

Podľa rezortu má tiež platiť, že výrobcovia obalov, ktorí budú vyňatí zo zálohovania, by nemali správcovi platiť poplatky. Naďalej však budú zahrnutí v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov a znášať náklady spojené so zberom či recykláciou.

Zavedie sa tiež možnosť pre distribútora, ktorý má prevádzku menšiu ako 300 štvorcových metrov, nevyplatiť zákazníkovi zálohu za obal v hotovosti, ale dať mu nákupnú poukážku. "Uvedený nástroj má motivačný charakter pre menších distribútorov, ktorí sa zapájajú do systému dobrovoľne, aby sa rozhodli zriaďovať odberné miesta, a tak bola zabezpečená dostatočná šírka odbernej siete pre spotrebiteľov," konštatuje envirorezort.

Zabezpečiť sa má aj dôslednejšia kontrola príjmov správcu zo zálohovania, ktorých využitie je viazané súhlasom MŽP. Prioritou má byť, aby sa nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti a neznižoval sa účinok sankcií, aby sa výrobcovia nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.