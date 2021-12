Špeciálna tradícia ministerky Milanovej: Manžel pripraví sedemchodové menu! COVID nám do zvykov nezasiahol

"Pre mňa sú Vianoce práve o rodine. To je najväčšie a asi aj jediné bohatstvo, ktoré mám. Je to aj najkrajší darček. S manželom si azda vychutnáme pár dní spoločného oddychu," povedala pre Topky.

Snáď sa podarí aj lyžovačka

Medzi sviatkami by sa rada išla lyžovať. "Milujem sneh a zimné športy, takže si budem vychutnávať všetky formy zimných radovánok - od prírody, cez praskajúci krb až po varené víno, ktoré ma po prvom deci zaručene uspí," opísala ministerka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako je to s darčekmi? Pred pár rokmi si s manželom povedali, že si nebudú dávať veľa darčekov, ĺebo Vianoce nie sú o nich. "No a odvtedy mám pocit, že ich je pod stromčekom stále viac a viac. Pravda, vtedy sme ešte nemali Maxa. A tá jeho trojročná, úprimná radosť je pre nás úžasnou odmenou. Ale to pozná isto každý rodič," povedala. "Darčeky obvykle zabezpečuje manžel, ale už skôr sme objednávali veci cez internet," povedala s tým, že kovidové obmedzenia ich pri darčekoch nejako špeciálne neobmedzili.

Špeciálne sedemchodové menu

A COVID nezasiahol ani do vianočných zvykov. "Sviatky trávime vždy doma spolu, užívame si jeden druhého a oddychujeme. Čo mi ale ozaj chýba, sú pravé vianočné trhy s priateľmi, punčom a mastenými lokšami," povedala. V rodine však majú jeden špeciálny zvyk. "Môj manžel nám vždy prichystá sedem rusínskych chodov, takže toto je niečo špeciálne v našej domácnosti. Každý rok sa na jeho špeciality veľmi teším, takže už sa neviem dočkať," zdôverila sa Milanová s tým, že s tradíciou začali, keď sa spoznali.

Čo sa týka pečenia zákuskov, kvôli práci na to zväčša nemajú čas. "Pred Vianocami nemáme s manželom veľa času na pečenie zákuskov, ale na druhej strane „pomáhame“ našim mamám, aby čo najmenej sladkého, čo pred Vianocami napiekli, zostalo alebo nedajbože sa pokazilo," dodala.