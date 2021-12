Rok 2021 bol rokom výsledkov, tvrdí ministerka Milanová

"Pandémia nás dostala do situácie, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Museli sme sa s ňou vyrovnávať, bola to veľká škola. Ale to úsilie, ktoré sme vynaložili, sa prejavilo práve v tomto roku," mieni ministerka. Vyzdvihuje v tejto súvislosti najmä to, že sa rezortu podarilo zozbierať dáta a vytvoriť podmienky pre nastavenie dotačnej legislatívy reagujúce na potreby kultúrnej a umeleckej obce paralyzovanej pandémiou a nevyhnutnými reštrikčnými opatreniami.

"Som rada, že priamo aj s pomocou zástupcov aktérov, ktorí pôsobia v kultúre a kreatívnom priemysle, sme dokázali pripraviť pozitívne vnímané výzvy pre profesionálov pôsobiacich v kultúre, neziskové organizácie, fyzické osoby a napokon aj doteraz najväčšiu schému pre jednoosobové s. r. o., v rámci ktorej sme vyše 400 žiadateľom prerozdelili viac ako 15,6 milióna eur," uviedla ministerka. Pripomenula celkovú sumu 111 miliónov eur, ktorá išla od začiatku pandémie na pomoc kultúre a kultúrno-kreatívnemu priemyslu.

Komunikácia nebola vždy jednoduchá

Aj v súvislosti so zložitým obdobím pandémie a hľadania spôsobov pomoci kultúre priznáva, že komunikácia s kultúrnou a umeleckou obcou nebola a nie je vždy jednoduchá. "Najmä zo začiatku bola turbulentná, no podobne ako v živote aj v tomto prípade platí, že čím sú podmienky zložitejšie, o to je cennejšia finálna zhoda," zdôraznila Milanová.

Cení si angažovanosť a nasadenie pracovníkov ministerstva, priznáva, že ju z tohto dôvodu mrzia prípady, keď žiadatelia o covidové dotácie nielenže neprejavia rešpekt, ale rovno znevážia snahu ľudí v rezorte. "Mojím zámerom nie je však nikoho vychovávať a meniť správanie, sme tu preto a chceme tu byť preto, aby sme vytvárali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia ľuďom v kultúre robiť to, čo milujú," dodala ministerka.