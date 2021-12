Veľké rušenie spojov krátko pred Vianocami! Stovky vlakov nevypravia: Ohrozené sťahovanie národov?

Posledná adventná nedeľa pred Vianocami naznačuje, že najkrajšie sviatky roku sa nezadržateľne blížia. Štedrý deň tento rok vychádza na piatok a keďže deti sú už doma, mnohí využili možnosť práce z domu, prípadne si zobrali dovolenky a rozhodli sa preto vycestovať za svojimi rodinami. A keďže kompetentní vo veľkom vyzývajú ľudí, aby využívali alternatívnu formu dopravy, veľa Slovákov sa spoliehalo na Železničnú spoločnosť Slovensko. Tá však spravila nepopulárny krok.

Od nedele 19. decembra sa totiž rušia stovky vlakov a mnohé spoje, na ktoré sa ľudia spoliehali, nebudú vypravené. Dôvod? Pandémia.

"K tejto mimoriadnej a dočasnej zmene cestovného poriadku pristúpila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu vývoja mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na uznesenie vlády z 24. novembra o vyhlásení núdzového stavu. Reagujeme tak na trvajúci lockdown, dištančné štúdium na stredných a vysokých školách, posunutie začiatku vianočných a novoročných prázdnin, a teda očakávaný výrazne nižší počet cestujúcich a nedostatok personálu (zvýšené čerpanie PN kvôli chorobnosti)," vysvetlil hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Ako dodal, ide však o štandardný postup, keď krátko pred Vianocami pre nižší záujem nevypravovali viaceré spoje. Tento rok ich však pre skorší nástup vianočných prázdnin o tri dni skôr. Tento stav bude platiť do odvolania a dotkne sa celkovo 350 vlakov. Podľa Kováča však situácia nie je tak kritická, keďže denne vypravia v priemere 1631 vlakov a cestujúcim tak budú k dispozícii ostávajúce linky, ktoré spoločnosť odporúča využiť.

Z Petržalky do Senca nepôjde jediný vlak

Mnohí obyvatelia Bratislavy každoročne vlakmi cestujú na východ a iných častí Slovenska za rodinami. Nateraz však sú zrušené vlaky v istých úsekoch, redukcia spojov sa dotkla len jedného diaľkového - a to regionálneho rýchliku RR 870/871 ZÁMČAN z Bratislavy do Nových Zámkov a späť.

Najviac sa rušenie vlakov dotkne cestujúcich v úseku Bratislava-Petržalka-Senec a späť, do Dunajskej Stredy/Komárna, Nových Zámkov, Trnavy a do Malaciek z Pezinka a späť. Do Senca z Petržalky nejazdí žiadny priamy vlakový spoj, okrem toho je naďalej problém aj s autobusovou dopravou po zmene dopravu v Bratislavskom kraji. Jedinou možnosťou je dopraviť sa na hlavnú stanicu a odtiaľ následne do Senca.

Aj dobré správy

Tí, ktorí cestujú napríklad do Košíc, sa však do metropoly východu dostanú. A to rýchlikmi, ktoré budú k dispozícii raz za dve hodiny. Avšak, tí, ktorí cestujú domov krátko pred Štedrým dňom, sa však údajne obávať nemusia. Ako každý rok, aj tento národná železničná spoločnosť počas vianočných prázdnin vypraví desiatky mimoriadnych vlakov. "Očakávaný zvýšený nárast cestujúcich vo vlakoch počas sviatočných dní budeme kompenzovať posilnením dopravy, kedy vypravíme okrem iného celkom 39 posilových vlakov (4 vlaky SuperCity, 24 regionálnych rýchlikov a 11 regionálnych expresov). Tieto spoje sú riadne zapracované v cestovnom poriadku," informoval Kováč.

Pozor na režim OTP

Okrem rušenia spojov sa však železničná spoločnosť rozhodla aj pre ďalší krok - uzatvorenie reštauračných vozňov. "Vzhľadom na to, že v rýchlikoch a vlakoch kategórie IC platí režim OTP, cestujúci majú možnosť zobrať si jedlo To Go, alebo si ho objednať zo svojho sedadla cez aplikáciu Najedzsavovlaku.sk a je im donesené personálom až na ich miesto," poznamenal Kováč. Konzumácia vlastného občerstvenia údajne zakázaná nie je.

Aj keď sa situácia na Slovensku zlepšuje, železničná spoločnosť apeluje na cestujúcich, aby boli obozretní a dodržiavali všetky protipandemické opatrenia. Pripomíname, že vo vlakoch platí režim OTP, teda bez testu, očkovania či prekonania sa do vlaku nedostanete. Povinné je nosenie respirátorov. "Túto kontrolu bude vykonávať Policajný zbor Slovenskej republiky v spolupráci s našimi vlakvedúcimi. Každého cestujúceho veľmi prosíme o ústretovosť a dobrú vôľu v komunikácii s našimi kolegami," upozornil Kováč. "Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom e-shopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS," uzavrel hovorca.