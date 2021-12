Prezidentka opäť nepodpísala novelu zákona o verejných vodovodoch

Novela zavádza, že vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie majú byť po novom len subjekty verejného práva - obec, združenie obcí alebo právnická osoba s majetkovou účasťou obce, viacerých obcí alebo s vlastnou majetkovou účasťou.

Vlastníkom verejných vodovodov a kanalizácií mohla byť doteraz akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v SR a je bezúhonná. Rezort životného prostredia pripomenul, že to v praxi prinieslo problémy a nedostatočnú ochranu verejného záujmu. "Ide o prípady, keď napríklad developer, ktorý vybuduje v obci niekoľko rodinných domov a inžinierske siete, ktoré sú napojené na existujúci už prevádzkovaný verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, toto odpredá vlastníkom rodinných domov v rozpore so zákonom, podľa ktorého vlastníkmi nemôžu byť fyzické osoby," upozornil.

Novela upravuje kompetencie okresných úradov v rámci dohľadu nad verejnými vodovodmi a kanalizáciami. Mal by spresniť a doplniť podmienky pre správu prevádzkovateľa a povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu či kanalizácie. Zavádza sa aj rovnaké postavenie subjektov, ktoré zabezpečujú výstavbu a prevádzkovanie vodovodných potrubí verejných vodovodov a stokových sietí kanalizácií mimo zastavaného územia obce.

Pozmeňujúcim návrhom poslanci do novely doplnili ustanovenie o zabezpečení jednotného prístupu k opravám a údržbám vodovodných prípojok, ktoré sú realizované vo verejnom priestranstve. Zabezpečovať ich má vlastník verejného vodovodu, na ktorý je vodovodná prípojka pripojená.

Dopĺňajú sa aj ustanovenia týkajúce sa malých (domových) čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Tie sa po novom majú realizovať v prípadoch, ak nie je možné z technických dôvodov alebo neprimerane vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Do skupiny malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov bude patriť aj podskupina domová čistiareň odpadových vôd, ktorá je navrhovaná obvykle pre rodinné domy, bytové domy či malé penzióny. Novelizácia prináša aj zmeny týkajúce sa malých čistiarní odpadových vôd a povinnosti pre vlastníka na zabezpečenie technickej revízie. Právna úprava má byť účinná od 30. decembra, no viaceré ustanovenia začnú platiť od januára 2022 a ďalšie od januára 2023.

Podmienky výkonu trestu rodičov maloletých detí sa musia zlepšiť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová volá po zlepšení podmienok výkonu trestu rodičov maloletých detí. Tvrdí, že prvým krokom je výraznejšie využívanie alternatívnych trestov. Prezidentka o tejto problematike v piatok diskutovala spoločne s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže Róbertom Mudrončekom. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Prezidentka iniciovala stretnutie aj na základe množstva žiadostí o milosť. "Dôvodom väčšiny žiadostí o milosť, ktoré dostávam od matiek, je ich vzťah k deťom. Nebudú sa môcť o ne starať a obávajú sa prerušenia citovej väzby, najmä ak sú deti ešte veľmi malé. Nedostatočné využívanie alternatívnych trestov, ako aj situácia v našich zariadeniach na výkon trestu, im, žiaľ, dáva za pravdu."

Ako ďalej uviedla, systém na Slovensku vykazuje z hľadiska medzinárodných ľudsko-právnych štandardov výrazné nedostatky. V súvislosti s využívaním alternatívnych trestov hovorí napríklad o domácom väzení pre rodičov maloletých, osobitne matky. V prípadoch, pri ktorých neexistuje priestor na alternatívne tresty, by podľa nej pomohlo špecializované zariadenie na výkon trestu pre matky s malými deťmi do troch rokov. Prezidentka hovorí aj o vyššej frekvencii kontaktných návštev detí v prípadoch odlúčenia od rodičov.

"Som rada, že ministerka spravodlivosti prisľúbila, že vyvinie maximálne úsilie o zmenu vo všetkých troch aspektoch, ktoré sú súčasťou aj jej aktuálnych zámerov zmien v trestnom práve a väzenstve. Spoločne s vytváraním podmienok pre každé dieťa na zdravý osobnostný vývin pomôžeme aj odsúdeným," spresnila prezidentka s tým, že aj keď títo ľudia neuspeli ako občania, stále ešte môžu uspieť ako rodičia.

Prezidentka udelí štátne vyznamenania v náhradnom termíne

Slávnostná ceremónia udeľovania štátnych vyznamenaní sa vzhľadom na epidemickú situáciu presúva z 1. januára 2022 na neurčito. Nový termín určia v závislosti od vývoja epidemickej situácie a aktuálne platných opatrení. Informoval o tom hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. "Prezidentka Zuzana Čaputová plánuje pri príležitosti 29. výročia vzniku SR vyznamenať 25 osobností," priblížil Strižinec.