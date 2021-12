Kupujete darčeky na poslednú chvíľu? VIDEO Zaujímavé veci sa dajú nájsť aj na benzínkach!

Niektorí ľudia sa na Vianoce pripravujú celý rok a dary svojim blízkym kupujú postupne. Potom je tu ďalšia skupina, ktorá si necháva všetko na poslednú chvíľu. A niekedy doslova a darčeky zháňajú pár hodín predtým, ako si ich obdarovaní rozbalia.

Možno budete prekvapení, ale ľudia často na kupovanie vianočných darčekov využívajú benzínky. Sú otvorené nonstop a okrem tankovania, na nich nájdete rôzne čokolády, exkluzívny alkohol, dokonca aj hračky pre deti.

"Čerpacia stanica je prirodzene takým tým posledným miestom alebo jedinou možnosťou, kde aj 25. alebo 26. viete kúpiť rôzne veci," hovorí Anton Molnár, hovorca Slovnaft, a.s. "Sú to rôzne veci, podľa toho, aká je ponuka. Ale je to kombinácia, každý rok máme nejakú promo akciu. Sú to nejaké čokolády, alkoholy, hračky. Takou obľúbenou stálicou je palivová karta, ale aj kilové kávy, ktoré sa dajú u nás kúpiť," prezradil Molnár, čo ľudia radi nakupujú.