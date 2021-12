Minulý rok s COVIDOM, tento rok s rodinou: Ja robím rezne, ale TOTO nechávam na dámy! Pandémia je ťažkou skúškou

Ak to pandemická situácia dovolí, Naď bude sviatky tráviť s rodinou v Banskej Štiavnici. "Žijú tu moji rodičia," povedal pre Topky. Dúfa, že sa pred sviatkami zaočkuje čo najviac ľudí.

Tradičné Vianoce

Naď prežíva Vianoce tradične s kapustnicou, šalátom, rezňami a rybou. "Ja pripravujem rezne a šalát. Žiadnu špeciálnu ingredienciu alebo postup nemám. Spolieham sa na tradície," opísal minister obrany. "Určite pomôžem v kuchyni, ale šéfkuchárom je moja mamka." A čo zákusky? Do tých sa Naď nepúšťa. "To nechávam na dámy," uviedol.

S koronavírusom sme sa museli naučiť žiť

Darčeky objednáva cez internet. "V tejto dobe je to najpohodlnejší a bezpečný spôsob ako obmedziť kontakt v nákupných centrách. Limit nemám, no snažím sa všetkých potešiť spravodlivo," uviedol. Minulé sviatky trávil v karanténe s ťažkým priebehom koronavírusu. "Preto sa veľmi teším, ak to bude možné, že sa stretnem s rodičmi a deťmi a užijeme si sviatky spoločne," ozrejmil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Už druhý rok trávime sviatky v pandémii. "S koronavírusom sme sa museli naučiť žiť. Nikto si nemyslel, že celosvetová pandémia bude tak intenzívna a vyžiada si toľko životov. Jediná cesta je očkovanie, verím, že pred sviatkami sa dá zaočkovať ešte viac ľudí, aby mohli prežiť sviatky v pokoji a zdraví," myslí si šéf rezortu obrany. COVID Naďa utvrdil v tom, že zdravie a rodina sú absolútnym základom a prioritou.

Najťažšie bolo zmieriť sa s realitou

Ako vláda nastúpili do zdevastovanej krajiny, navyše v čase zúriacej pandémie. "Vízie, projekty robíme na pozadí úloh s pandémiou. Snažíme sa v prvom rade myslieť na zdravie ľudí, verejných financií a krajiny ako takej. Je to veľmi náročné, ak niektorí politici už len z princípu povedia “B”, keď my hovoríme “A”, a to aj vtedy, keď vedia, že to čo hovoríme my, vravia lekári, odborníci, vedci," povedal Naď.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa neho to platí najmä, ak ide o zdravie ľudí. "Najťažšie bolo zmieriť sa s touto realitou, nech je akokoľvek pomýlená," uviedol s tým, že pandémia ho naučila väčšej pokory k vlastnému zdraviu. "To moje sa pri ochorení COVID-19 zo sekundy na sekundu zmenilo. Mal som obojstranný zápal pľúc, vysoké horúčky. Ďakujem lekárom a zdravotníkom, ktorí pomáhajú všetkým chorým," opísal.

COVID je pre všetkých ťažkou skúškou

"COVID je pre nás všetkých ťažkou skúškou najmä v boji s dezinformáciami. Je to mimoriadne nebezpečné, pretože v tomto prípade ide naozaj o život. Žiaľ, z rôznych dôvodov sa snažia niektorí politici zámerne šíriť klamstvá. Počúva ich veľká masa ľudí a následky sú pre mnohých, žiaľ, fatálne. Vo veciach zdravia treba počúvať odborníkov a lekárov. Očkovanie je jediná cesta," dodal.