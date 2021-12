Tradičné medovníky trochu inak: Špeciálny RECEPT Dolinkovej! Vianočné menu má na starosti moja mama

Pred vianočnými sviatkami pečie Dolinková spolu s o svojou mamou tradičné medovníčky. Jedna prísada sa však líši.

Zdroj: archív Z. D.

Bezlepkové medovníky

"Napriek tomu, že ich pečieme v bezlepkovej verzii, na ich chuti to vôbec nie je cítiť. Naše medovníčky deti milujú, radi ich zdobia. Tento rok sa zatiaľ nestihli v zdobení kreatívne prejaviť, lebo COVID nám trochu pokazil cukrárske plány," uviedla Dolinková s tým, že si na nich pochutia nielen počas vianočných sviatkov. "Ak máte chuť vyskúšať náš osvedčený recept na chutné bezlepkové medovníčky (perníčky), prikladám recept," podelila sa s Topkami Dolinková.

Ingrediencie: 50 dkg bezlepkovej múky, 3 polievkové lyžice medu, 3 vajcia, 125 g masla (margarín HERA), 20 dkg práškového cukru, 1 kávová lyžička sódy bikarbóny, 1 kávová lyžička kakaa, 1 kávová lyžička mletej škorice a 1 balíček prášku do perníka.

Zdroj: archív Z. D.

Postup: Do misky vložíme vajíčka, pridáme maslo, med a cukor a spolu zmiešame. V druhej miske zmiešame múku, cukor, sódu bikarbónu, kakao, škoricu a prášok do perníka. Obe zmesi spojíme a vypracujeme z nich cesto, ktoré vložíme do potravinovej fólie a minimálne na 24 hodín ho odložíme do chladničky. Potom cesto vyvaľkáme a povykrajujeme z neho medovníčky. Tie poukladáme na plech a pečieme v rozohriatej rúre pri teplote 180 stupňov Celzia približne 10 až 12 minút – v závislosti od typu rúry a veľkosti medovníčkov. Po dopečení medovníčky potrieme rozšľahaným vajíčkom s troškou mlieka. Medovníčky necháme vychladnúť a dozdobíme ich orechmi, prípadne cukrárskou farbou a ozdobami podľa vlastnej fantázie a vkusu. Dobrú chuť!

Zdroj: archív Z. D.

Na Vianoce pečieme pravidelne, až keď sa mi narodili deti

"Musím povedať, že vianočné pečenie sa stalo u nás pravidelnosťou viac-menej až potom, ako sa narodili moje deti. Aj moju mamu, ktorá dovtedy pečeniu sladkých dobrôt veľmi neholdovala, začalo od tohto času, myslím si, pečenie naozaj baviť. Takže to pravé predvianočné pečenie sa u nás traduje niečo vyše 10 rokov," opísala Dolinková.

Dolinková s dcérou Zdroj: archív Z. D.

Vianočné menu je u političky vždy pod prísnym dohľadom jej mamy. "Tá ho pripravuje, traduje a a servíruje podľa vzoru jej rodičov. Naša babka bola výborná kuchárka a všetky vnúčatá sme jej kuchyňu doslova zbožňovali. Mojej mame teda zvyčajne len trošku pomáhame pri príprave vianočnej večere, ale gro varenia je stále v jej rukách. Čo sa týka prípravy vianočného stola a prestierania, tak to je už zväčša na nás, deťoch a vnúčatách," uviedla.

Keďže Dolinková aj jej deti majú sladké veľmi radi, vianočné dobroty sa v rodine pečú obvykle už pred Vianocami. "A keďže ich pomaly stíhame aj jesť, tak postupne sa niečo i dopeká. Aby sme počas sviatočných dní mohli už len v kľude ochutnávať a pokiaľ sa čo i len trochu dá, nerušene si užívať chvíle pokoja v kruhu najbližších," dodala.