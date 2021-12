TIP, ako uniknúť vianočnému zhonu: Virtuálny ZÁBAVNÝ PARK pre Slovákov… VSTUP iba pre DOSPELÝCH!

Vo virtuálnom zábavnom parku je vždy zábava

BRATISLAVA - Tretia adventná nedeľa je za nami, Vianoce sa nezadržateľne blížia. No hoci ide o najkrajšie sviatky roka, posledné dni pred nimi by zrejme mnohí najradšej vynechali. Čarovnú atmosféru totiž razom strieda chaos a zhon. My však máme tip, ako mu aspoň na chvíľu uniknúť - navštívte virtuálny zábavný park. Má to však jeden háčik - vstup je iba pre dospelých!