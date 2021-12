SHMÚ upozorňuje: Dávajte si pozor na silný vietor, hmlu, poľadovicu aj snehové jazyky

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Obyvatelia Košického a Prešovského kraja musia počas soboty počítať so silným vetrom. Na severe krajiny sa tvorí hmla. Rátať treba aj s tvorbou poľadovice. Po polnoci zo soboty na nedeľu (12. 12.) by sa situácia mala zhoršiť. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).