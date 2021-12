Robert Fico po boku obvineného Gašpara: Podáva trestné oznámenie! Hovorí o akte štátneho terorizmu

Predseda Smeru Robert Fico zvolal v poradí druhú tlačovú konferenciu k nahrávkam z poľovníckej chaty. Okrem neho boli na tlačovej konferencií prítomní aj advokáti Marek Para a Pavol Gašpar, ale aj samotný Tibor Gašpar. Toho nedávno prepustili z väzby, no stále ostáva obvineným. Fico na tlačovej konferencii oznámil, že podal trestné oznámenie a v kauze odpočúvania poľovníckej chaty je poškodený. Ďalej podáva aj podnet na Ústavný súd.

"Domáham sa koštatovania, že moje práva boli výrazne porušené aktom štátneho terorizmu,“ povedal poslanec Fico. Počas celej tlačovky hovoril o aktoch štátneho terorizmu, rôznych porušeniach a manipuláciach v trestných konaniach.

"Ja mám na spoluprácu s pánom Gašparom ako bývalý predseda vlády s bývalým policajným prezidentom len tie najlepšie spomienky a mám z tejto spolupráce vynikájúce skúsenosti. Nemôžem povedať ani pol slova, že by niekedy došlo k nejakému porušeniu. Pán Gašpar je nevinný od samého začiatku až do konca a celá táto vec je vymyslená," povedal Fico. Zároveň mu ponúkol spoluprácu s stranou Smer, ak by sa Gašpar rozhodol ísť politickou cestou. Bývalý policajný prezident však povedal, že zatiaľ sa plánuje venovať svojej obhajobe.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ľudsky sa mi žiada povedať viac, ako teraz poviem, ale musím rešpektovať svoje procesné postavenie obvineného," povedal Gašpar. Uviedol, že v okolí svojho bydliska zaregistroval pohyb osôb, ktoré sa snažia zistiť, ako teraz žije. "Chápem to zo strany médií, aj OČTK, ale výrazným spôsobom to zasahuje do môjho súkromia, aj súkromia mojej rodiny," povedal.

