Župan Trnka rieši obrovský problém: Nepravdivé informácie a predražené teplomery! Ste klamár, odkazuje Raši

KOŠICE – Mimoriadne podozrivý nákup. Tak by sa dal nazvať problém medzi košickou župou a výrobcom teplomerov. Podľa medializovaných informácií totiž košický župan Rastislav Trnka nakúpil za státisíce bezkontaktné teplomery, pričom obstarávanie malo byť viac ako podozrivé. Teraz na povrch vyplávali ďalšie zaujímavé skutočnosti. Šéf kraja si totiž mal vymyslieť príbeh, ako to celé bolo!

Všetko sa to začalo ešte minulý týždeň, kedy na povrch vyšli informácie o mimoriadne podozrivom obstarávaní zo strany Košického samosprávneho kraja. Za takmer 180-tisíc eur mal Trnka ako šéf samosprávy nakúpiť bezkontaktné teplomery, ktoré využívajú v budovách župy, ako napríklad na školách, kultúrnych a sociálnych zariadeniach a podobne. Informoval o tom Denník N.

Zdroj: TASR / AP, Erika Ďurčová, Milan Kapusta

Vyše 200 teplomerov mala župe dodať firma United Corp Richarda Redaya. Práve Reday sa spomína ako blízky človek Trnku. Zvláštne na celej zákazke je to, že župa ich nakúpila za nevýhodných podmienok – oproti tým istým teplomerom, ktoré si objednal Banskobystrický či Nitriansky kraj, zaplatili dvakrát toľko. V dvoch spomínaných krajoch však dodávala iná firma – Nextram. Samotný výrobca teplomerov Miroslav Garaj mal portálu potvrdiť, že išlo o tie isté teplomery. Garaj za uplynulé dva roky, odkedy tu zúri pandémia, vyrobil vyše 700 kusov predmetných teplomerov a priemerná cena za kus bola na úrovni 400 eur. „Ja som bol tiež prekvapený, keď som sa dozvedel, za koľko to chce predávať pán Reday. Úprimne vám poviem, toto je strašne vysoká cena za ten teplomer, 866 eur hraničí s nepredajnosťou. Od 360 do 400 eur je ideálna cena, keď rátame, že je v tom výroba, daň a každý, samozrejme, chce aj zarobiť,“ povedal šéf firmy.

Do celej veci sa obulo aj Transparency International Slovensko – konkrétne Peter Demčák, ktorý uviedol, že kraj nepostupoval v súlade s odporúčaniami pri verejnom obstarávaní.

Zdroj: TASR / AP, Erika Ďurčová, Milan Kapusta

Trnkov plán

Po tom, ako minulý týždeň portál poukázal na pochybné kšefty, sa mal Garajovi ako výrobcovi teplomerov ozvať dodávateľ objednávky Richard Reday. Do telefónu mu povedal, že chce s ním hovoriť priamo župan, čo bolo pre výrobcu prekvapivé. Trnka ako šéf župy zisťoval, či si redaktor nahrával rozhovor a či výroky, ktoré povedal, sú pravdivé. Garaj Trnkovi odpovedal nejednoznačne. Košický župan totiž chcel obhájiť predražený nákup teplomerov tým, že išlo o vyššiu a kvalitnejšiu generáciu. To, že Garaj potvrdil, že ide o rovnaké teplomery, mu nehralo do karát.

Zdroj: TASR/František Iván

Trnka sa preto rozhodol o protiútok – Garajovi poslal dva maily – jeden neoficiálny a jeden oficiálny. V neoficiálnom zo súkromnej adresy sa Garaja údajne snaží navádzať na odpovede tak, aby to pasovalo do jeho príbehu. „Teplomery sú výzorovo rovnaké, ale funkčne nie sú, a teda nemôžu byť rovnaké,“ znela jedna z odpovedí. V podobnom duchu sa niesli všetky a Trnka chcel, aby si ich Garaj osvojil. A následne poslal Garajovi oficiálny mail. „Vážený p. Garaj, nepoznáme sa, ani som nemal doteraz dôvod Vás kontaktovať, dnes som si však v nemom úžase prečítal článok v Denníku N. Keďže sú v tomto článku uvedené viaceré Vaše výroky a postoje smerom ku Košickému samosprávnemu kraju, ktoré sú v rozpore s informáciami, ktoré mám ja, rád by som Vás touto cestou poprosil o stanoviská k niektorým z nich, aby som mal vo veciach jasnejšie,“ píše sa v maile.

Zdroj: gettyimages

Následne mal Garaja bombardovať s ďalšími mailami a SMS správami, kde výrobcu žiada, aby mu potvrdil, že správy dostal. Garaj však opätovne kontaktoval portál a autora článku Dušana Karolyiho ubezpečoval, že mu za zmenu postojov Trnka nič nesľúbil. Ba čo viac, Reday má výrobcovi teplomerov dlžiť desaťtisíce eur za výrobu zákazky a Trnka chcel, aby to Garaj poprel. „Vy odo mňa chcete, aby som poprel to, že Reday mi dlhuje peniaze? Veď to by som išiel sám proti sebe,“ odpovedal Garaj Trnkovi. Následne sa do celej veci opäť zapojil dodávateľ teplomerov a za jedno predpoludnie volal Garajovi asi tridsaťkrát.

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti mu to však výrobca teplomerov zdvihol len párkrát a následne mu praskli nervy. Povedal, že už na žiadne otázky nebude odpovedať a rovnako nebude hovoriť so žiadnym novinárom. Reday s Trnkom to však zrejme pochopili inak, ako to Garaj myslel. V stredu popoludní publikoval Trnka vyjadrenie na sociálnej sieti, kde všetky tvrdenia portálu poprel a tie odpovede, ktoré si mal osvojiť Garaj, zverejnil. Údajne bez súhlasu samotného výrobcu. Na otázky, prečo, Trnka priamo neodpovedal. Okrem toho, na celú vec už bolo na košickej prokuratúre podané aj trestné oznámenie pre podozrivé obstarávanie teplomerov zo strany istého košického podnikateľa.

Raši: Vysvetlite to, alebo odstúpte!

K celému problému sa vyjadril aj bývalý košický župan Richard Raši (Hlas-SD). Toho na jeho mieste v aktuálnom volebnom období po dlhých rokoch vystriedal práve Trnka. Ten sa na adresu súčasného košického župana vyjadril, že je klamár. „Ak nám, obyvateľom kraja, dôveryhodne nevysvetlíte zverejnené e-maily a nákup dvojnásobne predražených teplomerov od Vášho známeho, vyzývam Vás, aby ste ihneď odstúpili zo svojej funkcie,“ napísal na sociálnej sieti.