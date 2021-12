Dusno v parlamente pre Valáškov zákon: Nemiestne vtipy a poznámky Mazureka, Košiša a Tarabu!

BRATISLAVA – V parlamente to v posledných dňoch poriadne vrelo! Tentokrát však nie pre zákony vládnej koalície, ale poslanca mimoparlamentnej strany, ktorý v minulosti kandidoval na kandidátke najmenšej koaličnej strany Za ľudí Tomáša Valáška. Ten chcel riadne zadefinovať, čo už je sexuálne obťažovanie či znásilnenie, aby sa zabránilo týmto traumatických skúsenostiam. Do celej veci sa však obuli aj extrémisti.

V stredu to v parlamente riadne vrelo. Dôvodom bola rozprava k návrhu zákona nezaradeného poslanca Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko). Ten totiž žiadal zmeniť súčasnú definíciu znásilnenia. A to konkrétne tak, aby sa „každá forma sexuálneho styku alebo iná sexuálna aktivita, ku ktorým došlo bez súhlasu zúčastnených osôb, považovali za znásilnenie. Trestná sadzba by sa mala líšiť podľa situácie: presnejšie podľa spôsobu, akým bolo znásilnenie vykonané (sexuálna aktivita alebo penetrácia) a tiež podľa toho, či došlo k aktivite bez súhlasu (prečin), alebo bolo použité aj násilie alebo hrozba násilia (zločin alebo obzvlášť závažný zločin)“.

Zdroj: Getty Images

Inými slovami, dobrovoľný sexuálny styk by sa po novom mohol nazývať dobrovoľným iba v prípade, ak by s ním súhlasili obe zúčastnené strany. Ak by čo i len strana nesúhlasila, išlo by o znásilnenie. „Súhlas však nesmie byť tacitný - mlčať alebo nevysloviť „nie“ neznamená to isté ako udeliť súhlas. Súhlas podieľať sa na sexuálnom styku alebo inej aktivite by mal byť prejavený dobrovoľne, jasne, informovane a bez nátlaku. Súhlas by mal zároveň počas celého aktu ostať odvolateľný. Navrhovaná zmena definície má za cieľ zvýšiť počet nahlasovaných prípadov znásilnenia osôb, ktoré nedali dobrovoľný súhlas na sexuálnu aktivitu, alebo sa z rôznych dôvodov nebránili či mlčali,“ vysvetlil predkladateľ.

Zdroj: Getty Images

Nemiestny vtip a urážky

O návrhu zákona sa rozhodovalo v stredu - poslanci sa mohli zapojiť do rozpravy k návrhu, ktorý bol v prvom čítaní. Svoju šancu využili viacerí exposlanci za ĽSNS Mariana Kotlebu – a to najmä odídenci z ĽSNS Mariana Kotlebu. Menovite išlo o Eduarda Kočiša, Tomáša Tarabu a Milana Mazureka, ktorí sú v súčasnosti združení pod hnutím Republika. Ich vyjadrenia Valášek ako predkladateľ spojil do jedného videa. „Človek by si myslel, že už väčšiu kr****u nevymyslíte a potom prídete s tým, aby každý sexuálny styk, ktorému nepredchádzal nejaký jasne definovaný súhlas, bol znásilnenie. Veď to je nedôstojné, aby Národná rada takéto hlúposti vôbec riešila,“ povedal Mazurek. Do rozpravy sa pridal aj Kočiš, ktorý na túto tému povedal veľmi nemiestny vtip.

Valášek však na svojich parlamentných kolegov reagoval a všetkých žien, ktoré museli tento problém riešiť, si zastal. Poukázal na to, že takto si predstavujú parlamentnú demokraciu v súčasnosti nezaradení poslanci z hnutia Republika. „Ani v tak citlivej téme, ako je sexuálne násilie na ženách, nemajú problém vystupovať hulvátsky, vulgárne a vyslovene sa vysmievať týmto ženám do očí,“ povedal Valášek. Ten v rozprave na ich slová reagoval, že aspoň vidieť, že osudy tisícok žien, ktoré zažili na vlastnej koži sexuálne násilie, im sú ukradnuté. Avšak, návrh napokon ku koncu dňa neprešiel - za hlasovali iba piati poslanci, väčšina sa hlasovania zdržala.