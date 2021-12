Páskovanie v obchodoch sa nekoná: Známe supermarkety objavili dieru vo vyhláške: Hygienici to vidia inak!

Od štvrtku od polnoci je na celom Slovensku nariadený plošný lockdown so zákazom vychádzania. Podľa aktuálne platných pravidiel môžu byť otvorené len niektoré obchody – napríklad potraviny, drogérie, lekárne, pošty, optiky či obuvi. Oblečenie, hračky či elektroniku si môžu Slováci kúpiť len cez internet. Napriek tomu to však vyzerá, že existuje skupina obchodov, ktoré tieto opatrenia nedodržiavajú. A nie, neradia sa medzi tzv. popieračov a odporcov vlády.

Archívne VIDEO Vláda prijala tvrdý LOCKDOWN na dva týždne pre všetkých bez výnimky, platí aj zákaz vychádzania

Do redakcie sa nám totiž ozval nahnevaný živnostník Jozef. Tomu sa totiž nepáči, že malí podnikatelia, kam sa radí aj on, sa museli prispôsobiť a predávajú len ten tovar, ktorý sa radí medzi esenciálny, ale supermarkety tieto pravidlá nedodržiavajú. „O akej rovnosti sa tu potom rozprávame? Nielen ja, ale aj moji známi, ktorí majú rovnaký druh podnikania, sme z tohto systému znepokojení. Keď je raz nariadenie, že existujú len nejaké výnimky, ako napríklad obuv, domáce či záhradkárske potreby či zdravotnícke potreby, mali by to dodržiavať všetci,“ povedal Jozef pre Topky.sk. Ako ozrejmil, vlastní obchod neďaleko Bratislavy, kde predáva rozličný tovar – veľká časť jeho tržieb však tvorí oblečenie, následne obuv a domáce potreby.

Z toho dôvodu sme sa boli pozrieť, či sa naozaj môže v obchodoch predávať aj neesenciálny tovar – menovite sme boli v Kauflande, Lidli a Tescu. Kým počas lockdownu, ktorý bol na Slovensku minulý rok počas druhej vlny mali tieto obchody neesenciálny tovar zapáskovaný a ľudia si ho nemohli kúpiť, teraz je všetko inak – skutočne si tak ľudia môžu kúpiť všetko bez rozdielu, akoby tu lockdown ani nebol. „Známa, ktorá robí v jednom Lidli na juhu Slovenska mi sama povedala, že predávajú všetko bez rozdielu. Toto naozaj spravodlivé nie je,“ poznamenal Jozef.

V tejto veci sme oslovili Úrad verejného zdravotníctva, či vyššie spomenuté supermarkety dostali nejakú výnimku, alebo proste len našli dieru v nariadeniach. „Prevádzky predávajúce rôzne druhy tovaru, môžu predávať len esenciálny sortiment, teda ten, ktorý predávajú obchody s povolenou prevádzkou, ako ich stanovuje uznesenie vlády SR a následne vyhláška ÚVZ SR. Ide teda napríklad o potraviny, drogériu, domáce potreby či obuv, ale už nie odevy či elektroniku,“ uviedli z odboru komunikácie hygieny. Ako následne vysvetlili, regionálne hygieny aj spolu s políciou dodržiavanie opatrení priebežne kontrolujú a v prípade porušenia vyhlášky ukladajú sankcie. Ich výška sa však odvíja od viacerých aspektov – napríklad od trvania, závažnosti či následkov porušenia vyhlášky.

Vo veci sme oslovili aj samotné supermarkety, ktoré nás odkázali na Slovenskú alianciu moderného obchodu, pod ktorou sú združení. Predseda aliancie Martin Krajčovič však hovorí, že v ich prípade ide o doplnkový tovar, ktorého predaj nemajú vyhláškou zakázaný. Inými slovami - prioritným dôvodom návštevy daných supermarketov je nákup potravín, nie nákup oblečenia či hračiek.

„Uznesenie vlády a vyhláška ÚVZ neobsahuje ustanovenie o regulácií doplnkového sortimentu v predajniach potravín, drogérie, lekární, obuvi, domácich potrieb, záhradkárstiev alebo ďalších predajní s esenciálnym tovarom, ktorých prevádzka je počas lockdownu povolená,“ uviedol Krajčovič. Ak by sme sa pozreli na vyhlášku, tam naozaj je napísané, že „v súlade s prijatým uznesením vlády sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime základ“. Následne je len stroho uvedený zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené od 5. hodiny ráno do 20. hodiny večer a môžu fungovať v režime základ, kam spadajú aj spomínané obuvi či predajne domácich potrieb. O tom, že by mali prevádzky predávajú rozličný tovar predávať len esenciálny sortiment, nie je ani zmienky.

Ako dodal, v súčasnosti pre prevádzky platí nariadenie, aby do obchodov pustili maximálne jedného človeka na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. Podľa Krajčoviča ide o jedno z najprísnejších obmedzení vstupu do predajní napriek Európou od začiatku pandémie aj napriek tomu, že obchody sa nestali miestom, kde by sa COVID-19 šíril. „Vyzývame všetkých zákazníkov na zodpovedné dodržiavanie všetkých opatrení a zodpovedné autority na čo najskoršie otvorenie všetkých obchodných prevádzok pre očkovaných a prekonaných, pretože celosvetovo obchody patria v rámci šírenia vírusu k najbezpečnejším prevádzkam. Súčasne v plnej miere podporujeme finančné kompenzácie pre všetkých, ktorí museli pre platné opatrenia uzatvoriť svoje prevádzky,“ uzavrel Krajčovič.