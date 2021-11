KORONAVÍRUS Lockdown potrebujeme, ale je nespravodlivý pre zaočkovaných, myslí si Šeliga

Juraj Šeliga

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Slovensko je v mimoriadne vážnej situácii, dostali sme sa do stavu, že potrebujeme tvrdý lockdown. Povedal to podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga. Vníma, že lockdown je pre zaočkovaných nespravodlivý, no prioritu má potreba znížiť mobilitu, a tak pomôcť preplneným nemocniciam. Upozorňuje, že šírenie vírusu sa podarí znížiť len zvýšením očkovanosti. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová dodala, že ak krivka nakazených začne klesať, malo by dôjsť k zvýhodneniu očkovaných.