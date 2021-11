Národná rada naďalej rokuje: Zdravotníkov treba finančne zastabilizovať, tvrdí Raši

Novela zákona o metrológii hovorí o tom, že trh s overovaním meradiel by sa mal uvoľniť. Zrovnoprávniť by sa malo postavenie subjektov, ktoré takéto overovanie budú vykonávať. Dotkne sa to najmä Slovenskej legálnej metrológie, ktorá by tak prišla o štatút „určenej organizácie“ a po novom by mala mať po splnení legislatívnych požiadaviek postavenie autorizovanej osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Z novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov zasa vyplýva, že Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov by už nemala mať povinnosť uzatvárať zmluvu s dovozcami, prepravcami, spracovateľmi či predajcami ropy a ropných výrobkov, ktorí voči nej majú nesplatené záväzky.

Venovať by sa plénum malo aj návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov. Návrh zákona by mal nahradiť doterajší zákon číslo 216 z roku 1995, ktorý podľa dôvodovej správy nedostatočne reflektuje zmeny v slovenskej legislatíve a v legislatíve EÚ.

Zdravotníkov treba finančne zastabilizovať, vláda ich vyháňa, tvrdí Raši

Zdravotníkov musíme finančne stabilizovať tak, ako to robia všetky okolité štáty. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen zdravotníckeho výboru Richard Raši. Poukázal na to, že od januára odišlo zo slovenského zdravotníctva podľa odborných združení niekoľko stoviek lekárov a vyše 1500 sestier a pôrodných asistentiek. Raši za vinníka označil vládu Eduarda Hegera (OĽANO).

"V demokratickej krajine v čase zúriacej pandémie nie je možné, aby si premiér Heger niekoľko mesiacov nenašiel čas na stretnutie s Lekárskym odborovým združením, ktoré zastupuje väčšinu nemocničných lekárov, bez ktorých by nemocnice skolabovali," uviedol Raši s tým, že miesto stabilizácie zdravotníkov im premiér a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) hádžu polená pod nohy.

Namieta, že kým okolité krajiny bojujú o zdravotníkov a zvyšujú im platy o desiatky percent, Hegerova vláda predložila do parlamentu rozpočet, ktorý okrem zákonnej valorizácie nepočíta so zvýšením platov v tomto sektore. "Naopak, vláda zo zdravotníctva zobrala 232 miliónov eur za poistencov štátu za november a december tohto roka," podotkol. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou Raši poznamenal, že kým v prvej vlne pandémie bolo pre pacientov s ochorením COVID-19 viac ako 4000 lôžok, aktuálne ich je o štvrtinu menej. Dôvodom je podľa neho práve to, že vláda svojimi krokmi vyháňa zdravotníkov a nerobí nič ani pre výchovu nových.

Absenciu pomoci vníma aj pri ambulantných lekároch. Kritizoval aj neskoré vyplácanie príplatkov za covidových pacientov. Namieta, že vláda míňala peniaze na celoplošné testovania, očkovaciu lotériu či bonusy, no zdravotníkom platy nezvyšovala. Vládu kritizuje aj preto, že nezačala s výstavbou nemocnice na bratislavských Rázsochách a zastavili sa rekonštrukcie nemocníc v Banskej Bystrici i bratislavskom Ružinove.