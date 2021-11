FOTO Tragická nehoda pri Nitre: Pri zrážke auta s autobusom zahynul mladík (†27)

"Vodič vozidla Alfa Romeo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, následkom čoho prešiel s vozidlom do protismeru. Tam narazil do protiidúceho autobusu, ktorý viedol 61-ročný muž," uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Následne 27-ročného vodiča osobného auta vymrštilo do jeho jazdného pruhu, kam vrazil do zvodidiel, ktoré poškodil. "Auto od zvodidiel odhodilo do ďalšieho vozidla, ktoré skončilo mimo vozovky. Vodič pravdepodobne z dôvodu nepripútania sa bezpečnostným pásom vyletel z auta na cestu a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," doplnila polícia.

Okolnosti, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin usmrtenia.

