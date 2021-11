Majiteľ skrachovanej Slovakia Energy prehovoril: Ľútosť a slzy v očiach miliardára! Majetok chcel prepísať

archívne video

Zákazníci najväčšieho alternatívneho dodávateľa elektriny sa koncom septembra dozvedeli, že ich dodávateľ končí. O pár týždňov ju nasledovala aj Bohemia Energy, ktorá je jej materskou skupinou. "Vážení zákazníci, s poľutovaním vám musíme oznámiť, že skupina Bohemia Energy ukončuje s okamžitou platností dodávky elektriny a plynu na českom energetickom trhu," uviedla spoločnosť vo vyhlásení na svojich webových stránkach.

"K tomuto razantnému kroku nás donútil pretrvávajúci extrémny rast cien energií na veľkoobchodných trhoch, keď cena oboch dodávaných komodít je aktuálne trikrát vyššia, než bola v minulom roku," uvádza sa ďalej. Do skupiny patrilo viacero firiem, ako napríklad X-Energie, Europe Easy Energy alebo Comfort Energy.

Slzy v očiach miliardára

Spolumajiteľ Bohemia Energy Jiří Pisařík prvýkrát prehovoril o krachu spoločnosť na tlačovej konferencii v Českej republike. Na miliardárovi bola vidno ľútosť a pri ospravedlňovaní sa zákazníkom, mal slzy v očiach.

"Bohemia Energy sme budovali 16 rokov. Bola každodennou súčasťou nášho života, a že to už tak nebude, je pre nás niečo úplne nepochopiteľné. Je to ako keby ste pochovávali niekoho blízkeho. Každý deň sa prebudím a hovorím si, že je to len zlý sen," začal Jiří Pisařík. Tlačovú konferenciu odvysielala česká televízia CNN Prima News.

"Naši zákazníci si zaslúžia ospravedlnenie. Zaslúžia si ho preto, že sme to celé nedokázali. Je nám veľmi ľúto, že v súčasnej chvíli musia riešiť komplikácie, ktoré teraz riešia. Úplne chápem, že sa na nás hnevajú. Prichádzame s vysvetlením až po troch týždňoch, ale stále je to pre nás veľmi ťažké," dodal Pisařík.

Podľa Sulíka to bolo manažérske zlyhanie

Minister hospodárstva Richard Sulík vo svojom vyhlásení povedal, že odchod z trhu je výsledkom manažérskeho zlyhania vedenia tejto spoločnosti, spojeného s nekorektným správaním sa voči zákazníkom. Dôvodom odchodu zo Slovenska je podľa Slovakia Energy však neúnosný rast cien energií a štátna regulácia cenotvorby, ktorá nedáva dodávateľom energií žiadny manipulačný priestor, ako sa s týmto bezprecedentným stavom vyrovnať.

"Teraz je našou prvoradou úlohou intenzívna komunikácia so zákazníkmi a ich plynulý a bezproblémový prechod k novým dodávateľom," povedal Jiří Písařík. Podľa neho spoločnosť v deň podania žiadosti o ukončení podnikania na Slovensku informovala svojich zákazníkov o vzniknutej situácii prostredníctvom SMS správ a oznámenia na webovej stránke spoločnosti. Následne bola táto informácia podľa neho distribuovaná všetkým zákazníkom aj poštou.

"O tom, že zákazníci vzniknutú situáciu chápu, svedčí aj fakt, že od nich máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu na spôsob našej komunikácie," dodal Písařík. V deň požiadania o odňatie licencie informovala spoločnosť podľa neho o situácii priamo aj štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Karola Galeka. "Ministerstvo hospodárstva ocenilo náš férový prístup a fakt, že sme sa k situácii postavili čelom. Štvrtkový verbálny útok zo strany toho istého ministerstva je preto pre nás absolútne nepochopiteľný," uviedol Písařík s tým, že Slovakia Energy ponúkla pred podaním návrhu na odňatie licencií svoje portfólio zákazníkov všetkým veľkým hráčom na trhu, ale všetci ponuku na prevzatie portfólia odmietli.

Jej odchod z trhu je podľa Sulíka výsledkom manažérskeho zlyhania vedenia, spojeného s nekorektným správaním sa voči zákazníkom. "Manažérske zlyhanie spočíva v tom, že manažéri spoločnosti nenakúpili dostatočne veľa elektriny a plynu včas tak, aby vedeli svojich zákazníkov obsluhovať,“ povedal 7. októbra po rokovaní vlády Sulík.

Podrazili nás banky

Podľa Pisaříka však za ich rozhodnutie odísť z trhu, môžu extrémne vysoké ceny energií, no vinu nesú aj banky. "Splnili sme podmienky bankárov, napriek tomu neboli ochotní k ďalšiemu jednaniu. Osobne to považujem za veľký podraz zo strany bánk. Roky, kedy sme ich financovanie nepotrebovali, nebol žiadny problém, a keď sme ich potrebovali, bol zrazu koniec," povedal miliardár.

MIliardár chcel prepísať niekoľko svojich nehnuteľností na prázdne firmy, no odmieta, že by sa tak chcel vyhnúť veriteľom. Podľa neho išlo len o ochranu súkromia, pretože mnoho ľudí ho chcelo vidieť "naživo".

"Možno, že pochopíte, že vzhľadom na to, že tieto nehnuteľnosti boli písané na mňa ako fyzickú osobu, bolo možné za dve minúty zistiť, kde bývam. Preto som sa s ohľadom na bezpečnosť a súkromie rozhodol, že nehnuteľnosti prevediem na právnickú osobu. Tú právnickú osobu vlastním. Odmietam, že by som skrýval nejaký majetok. Jediná zmena je, že tieto nehnuteľnosti nevlastním ako fyzická, ale ako právnická osoba," povedal. Prepísaniu majetku nakoniec zabránilo predbežné opatrenie Mestského súdu v Prahe.