Neverili, že prežije: Silný PRÍBEH Štefana! Policajt vyhral ťažký boj s COVIDOM, učil sa znova chodiť

KOŠICE - Jeho zdravotný stav bol tak vážny, že mu zdravotníci veľké šance na prežitie nedávali. Osem týždňov jeho života, akoby nebolo. Statočný Štefan aj napriek komplikáciám koronavírus zvládol a po ôsmich týždňoch sa z umelého spánku prebral. Osud chcel, že to bolo presne v deň jeho narodenín.

Po deviatich mesiacoch od kedy sa nakazil koronavírusom, je síce stále práceneschopný, no zdá sa, že svoj najťažší boj v živote vyhral aj vďaka všetkým lekárom, ktorí o jeho život týždne bojovali. Jeho stav sa každým dňom zlepšuje. Štefan mal obrovské šťastie, ktoré iní, bohužiaľ, nemali. Aký je jeho príbeh a odkaz pre ľudí, ktorí boj s ochorením COVID-19 aktuálne zvádzajú?

Mal som modré končeky prstov aj pery

Chýbalo málo, aby životná cesta 53-ročného muža z Moldavy nad Bodvou skončila predčasne. Štefan Szűcs sa kovidom nakazil pravdepodobne počas februárového celoštátneho testovania, ktorého sa ako mestský policajt zúčastnil za účelom zabezpečenia verejného poriadku. „Prvé dni som pociťoval bolesti kĺbov a krížov a mal som aj teploty. Nasledoval silný kašeľ a bolesti na hrudníku. Vtedy som sa rozhodol, že si privolám rýchlu zdravotnú pomoc,“ spomína na začiatok boja s vírusom muž z Medzeva.

Zdroj: archív Š. Sz.

Sanitka Štefana previezla do nemocnice v Košiciach, kde dostal injekciu a približne po hodine bol prepustený domov. Situácia sa ale nezlepšila a o dva dni už kašľal tak silno, že mal problém rozprávať. Opätovne preto privolal záchranku, ktorá ho opäť odviezla do nemocnice v Košiciach. „Po príchode som už mal modré končeky prstov a pery. Zistili mi obojstranný zápal pľúc. Dostal som sa na oddelenie JIS, kde som bol 3 týždne,“ opisuje rýchly sled udalostí.

Skončil na prístrojoch v ťažkom stave

Stav sa nezlepšoval a saturácia krvi kyslíkom bola nízka, Štefana preto z Infekčnej kliniky preložili na ARO a uviedli na umelú pľúcnu ventiláciu. Následne bol prevezený na covidové oddelenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca. „Pacient k nám bol privezený vo veľmi ťažkom stave, ktorý naviac komplikovala pľúcna embólia. Nikto nepredpokladal, že to prežije, no nepriaznivý zdravotný stav sa napokon podarilo zvrátiť a pacienta zachrániť,“ spomína na prípad pána Štefana primár Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Michal Blanár.

Zdroj: archív Š. Sz.

Osem týždňov v umelom spánku

Svet okolo seba som začal vnímať na svoje narodeniny 9. apríla. „Vtedy som za dozvedel, že som bol v umelom spánku dlhých 8 týždňov. Z covidového oddelenia ma preložili na ARO, odkiaľ som sa neskôr dostal do ústavu vo Vyšných Hágoch. Až tu sa mi podarilo opäť sa postaviť na nohy a naučiť sa chodiť. Schudol som približne 30 kg,“ opisuje svoj príbeh sympatický policajt.

Zdroj: archív Š. Sz.

„Čo sa týka personálu, či už v Košiciach, alebo v nemocnici v Šaci, môžem povedať, že som maximálne spokojný. Starostlivosť o pacienta je na veľmi vysokej úrovni a všetkým lekárom a sestrám, ktorí sa o mňa po celý čas starali, patrí obrovská vďaka za to, že mi zachránili život.“ Štefan sa po dlhom pobyte v zdravotníckych zariadeniach vrátil domov v polovici mája. Začal rehabilitovať, zdokonaľovať svoju chôdzu, praktizovať dychové cvičenia, ktoré v post covidovom štádiu pomáhajú.

Veľké šťastie!

Jeho zdravotný stav sa zlepšuje, stále je však práceneschopný a podstupuje rôzne pľúcne vyšetrenia. Popritom všetkom sa stihol oženiť. „S priateľkou sme boli spolu 6 rokov. Keďže som sa dostal domov z nemocnice zdravý, povedal som si, že ju požiadam o ruku a v septembri sme sa zosobášili,“ povedal. Oznámeniu o svadbe sa potešili najmä zdravotné sestry zo šačianskej nemocnice, ktoré Štefanov boj o život sledovali z bezprostrednej blízkosti.

Zdroj: archív Š. Sz.

COVID ma zmenil

Mladomanželom adresovali blahoprajný telegram. „Vyzeralo to s ním tak zle, až málokto veril, že sa z toho dostane. Pri našej práci máme pred očami rôzne osudy a príbehy, preto z takých, ako je tento, máme veľkú radosť,“ teší sa zo šťastného konca Anna Tóthová, vedúca sestra Klinky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ktorá v čase reprofilizácie poskytuje starostlivosť covidovým pacientom.

Zdroj: archív Š. Sz.

A ako to „vidí“ bojovník Štefan? „Covid ma zmenil. Uvedomil som si, aký je život krehký a že nie je všetko v živote človeka samozrejmosťou, hlavne zdravie nie. Ľuďom, ktorí bojujú s touto chorobou chcem odkázať, aby sa nevzdávali aj keď majú niekedy pocit, že už to nezvládnu. Na druhý deň bude lepšie a príde čas, keď sa uzdravia a opäť sa budú tešiť zo života,“ povzbudil Štefan tých, ktorí to aktuálne potrebujú.