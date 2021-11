MIMORIADNE Krízový štáb riešil vážnu situáciu v nemocniciach: V hre je zavedenie lokálneho núdzového stavu!

BRATISLAVA - Konzílium odborníkov dnes predstavilo opatrenia, ktoré odporučia prijať vláde a ministrom, a to čo najskôr. Situácia je mimoriadne vážna a rýchlo sa zhoršuje. Rezort zdravotníctva preto zvolal na dnes večer mimoriadne zasadnutie Ústredného krízového štábu.

Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík dnes informoval o aktuálnej situácii na Slovensku. Tá sa je veľmi vážna a zhoršuje sa rýchlo. Zdá sa, že tretia vlna nebude ani zďaleka taká pokojná, ako sa predpokladalo. Začala o tri týždne skôr a čísla sú už teraz porovnateľné s druhou vlnou. Prijme vláda prísne opatrenia, ktoré odporučilo konzílium odborníkov?

VIDEO Ministerstvo zdravotníctva predstavilo návrh na zavedenie lokálneho núdzového stavu

Aktualizované 20:23 Minister práce Krajniak uviedol, že si vypočuli informácie o aktuálnej situácii a vyžiadali si ďalšie podrobnosti. Rokovanie krízového štábu bude pokračovať v pondelok alebo v utorok. "Vyžiadali sme si podrobnejšie informácie o aktuálnej pandemickej situácii a rokovania budú pokračovať," povedal a niekoľkokrát to zopakoval ako odpoveď takmer na každú otázku. Čo sa týka rezortu práce, podľa Krajniaka nepadli žiadne opatrenia.

Aktualizované 20:20 "Jediným receptom na boj s pandémiou je očkovanie, to je fakt. Keď si to ľudia neuvedomia, tak potom, samozrejme, budeme musieť hovoriť o iných veciach a možnostiach," uviedol minister vnútra s tým, že v krajinách s 85-percentnou očkovanosťou sa opatrenia uvoľňujú a žijú slobodne.

Aktualizované 20:17 Obmedzenie pohybu v zmysle, v akom je definovaný v COVID automate nebol predmetom zasadnutia krízového štábu. "Riešili sme otázku núdzového stavu, či by boli návrhy na vyhlásenie v niektorých regiónoch," povedal a odkázal na ministerstvo zdravotníctva s tým, že technikálie sa budú riešiť cez víkend. "Musíme si zosúladiť dáta, čo je reálne a aké sú možnosti a až potom sa môžeme baviť o tom, či to navrhneme na vláde," povedal Mikulec na adresu obmedzenia pohybu.

Aktualizované 20:01 Body, ktoré konzílium prijalo, si vyžadujú legislatívne a technické riešenia. Pracovníci na viacerých rezortoch budú cez víkend a budúci týždeň pracovať na ich riešeniach. V prípade, že ich vláda schváli, by sa mali prijať hneď. "Ministerstvo zdravotníctva predstavilo návrh na zavedenie lokálneho núdzového stavu, pretože situácia v niektorých regiónoch je veľmi vážna," povedala Eliášová s tým, že by to znamenalo núdzový stav len pre niektoré regióny. Podrobnosti predstavia budúci týždeň.

Aktualizované 19:55 Po rokovaní krízového štábu dala vyjadrenie hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Situácia s epidémiou COVID-19 je vážna. "Počet infikovaných rastie a rastie aj počet pacientov s COVID-19 v nemocniciach. Musíme realizovať viaceré prevozy a prispôsobovať kapacity nemocníc infikovaným," povedala.

Aktualizované 19:36 Po necelej hodine a pol sa zrejme rokovanie skončilo.

Aktualizované 19:02 Minister práce Milan Krajniak sa k návrhu konzília ešte nevidel. "Chcem si to vypočuť a potom sa k tomu vyjadrím," povedal.

Aktualizované 18:51 Hlavnou témou bude akútna situácia v nemocniciach

"Nastali komplikácie, ktoré musíme okmažite riešiť. Nemocnice máme preplnené, začíname odvozy pacientov," povedal štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Ferjančík.

Aktualizované 18:42 Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus podporuje väčšinu opatrení, ktoré konzílium navrhlo. "V tejto chvíli neviem povedať," odpovedal Klus na otázku, či je v hre núdzový stav. "Videli sme návrhy, teraz je potrebné prijať politické rozhodnutia," dodal.

VIDEO Klus súhlasí s väčšinou opatrení, ktoré navrhli odborníci

Aktualizované 18:15 Viacerí členovia štábu sú na rokovaní, ktoré bolo zvolané narýchlo, prostredníctvom online prenosu.

Aktualizované 18:12 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na zasadnutí nie je, prítomný je štátny tajomník rezortu Peter Ferjančík.

VIDEO Vo vládnom hoteli Bôrik zasadá od šiestej mimoriadny Ústredný krízový štáb

Aktualizované 18:05 Vo vládnom hoteli Bôrik od šiestej rokujú ministri a členovia krízového štábu. Mimoriadne zasadnutie zvolalo ministerstvo zdravotníctva.

Situácia sa výrazne zhoršuje

Epidemiologická situácia sa naďalej výrazne zhoršuje. V priemere testy odhalia viac ako 6-tisíc pozitívnych prípadov denne pri mimoriadne vysokej pozitivite. "Môžeme predpokladať ešte výrazne väčší počet infikovaných denne. Hospitalizovaných pacientov už máme takmer 2-tisíc, čo je 45-percentný nárast oproti minulému týždňu, a ventilovaných je už bezmála 200 pacientov," povedal v úvode šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

VIDEO Situácia sa zhoršuje veľmi rýchlo, denne pribúda viac ako 6-tisíc prípadov, z hospitalizovaných zomrie okolo 20 percent

Denne zomrie 27 ľudí. O dva týždne môže byť výjazdov záchranárov ku COVID pacientom okolo 3-tisíc výjazdov, čo môže zodpovedať aj číslu hospitalizovaných. Najviac výjazdov je v Prešovskom kraji, kde je situácia najhoršia. Osem z desať hospitalizovaných pacientov nie je zaočkovaných.

ZOZNAM opatrení, ktoré navrhuje konzílium odborníkov

Opatrenia na záchranu ľudských životov a zachovanie funkčného zdravotného systému:

- obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

- zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu

- dôrazne odporúčať home office od červeného okresu všetkým, ktorí tak môžu fungovať

- krátkodobo (1-2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu vbordových a čiernych okresoch, tam, kde je to potrebné

- obmedziť otvorenie prevádzok do 22 hodiny od bordového okresu

- dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu

- zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb

- navýšiť počet reprofilizovaných lôžok

- zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok

Opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti populácie:

- platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným osobám

- intenzívne motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania

- zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity

- zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ

- vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších

Návrhy k plneniu nastavených opatrení:

- osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov a prevádzkarov (samokontrola)

- zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu opatrení