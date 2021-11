VIDEO Vzťahy v koalícii sú opäť na bode mrazu: Vyhrážky neprijatia zákonov a prehovoriť môže Kollárova PALICA!

VIDEO Kollár ukázal poslancom palicu, s akou ich údajne budú hnať občania z Revúcej:

Kollár o palici hovoril už skôr, bezprostredne po návrate z pracovnej cesty, no až teraz ju oficiálne uviedol vo vlastnom videu. "Toto je odkaz od ľudí, ak im zrušíme súdy a nemocnice," tvrdí Kollár. "Je to dar vláde. Mal som to doniesť do Bratislavy a ukázať im, čím nás ľudia z regiónov budú hnať, keď im zrušíme súdy a nemocnice. Tí ľudia povstanú a týmto nás poženú," ukazuje na údajný varovný prst Kollár.

Zmeny sa totiž majú týkať súdnictva a nemocníc, s čím Sme rodina v posledných týždňoch razantne nesúhlasí. Boli to práve poslanci OĽaNO a aj ich šéf Igor Matovič, ktorí Kollára označovali dlhodobo za stabilného partnera koalície a zlosť si radšej vybíjali na SaS a Richardovi Sulíkovi. Dnes sa zrejme karta obrátila.

Grendel sa do Kollára pustil

Kollárove slová už nevedel zniesť podpredseda NR SR Gábor Grendel, ktorý sa o palici, ktorú Kollár na videu drží, rozhovoril viac. "Boris Kollár doniesol do parlamentu palicu. Dostal ju od ľudí z Revúcej s odkazom, že takými palicami nás vyženú z parlamentu a z vlády, ak im zrušíme súdy a nemocnice," popisuje.

Zdroj: Facebook/Gábor Grendel

"Vieš Boris, keby sme išli do centrály Smeru, tiež by nám strčili do ruky takú palicu za zatváranie zlodejov. Mali by sme potom prestať zatvárať zlodejov?“ uštedril Kollárovi výčitku na záver.

Tu sa však kritika zo strany poslancov OĽaNO neskončila a pridali sa aj ďalší ako napríklad Marek Šefčík. "Prišli sme sem, aby sme prijali zmeny a nie preto, aby sme tu len “boli”. Fakt si ľudia myslia, že to tu funguje 20 či 30 rokov dobre?“ podporil Grendela Šefčík. Do už tak napätej konverzácie hodil granát aj mladší Peter Pollák, ktorý sa Kollárovi rovno vysmial. "Pastier Boris,“ zanechal poznámku.

Zdroj: Facebook/Gábor Grendel

Lengvarský cítil "nejaké" porozumenie zo strany kollárovcov

Ministri Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) aj Mária Kolíková (SaS) skonštatovali, že oba rezorty vedú o podobe reforiem s koaličným partnerom Sme rodina, ktorý je aktuálne proti, diskusie. "Cítil som tam aj nejaké porozumenie a pochopenie pre zdravotnícku reformu," skonštatoval Lengvarský.

Zdroj: Topky/Maarty

"Všetkým je nám jasné, že Slovensko nie je v dobrom stave. Preto ho potrebujeme dostať opäť do formy," odôvodnil potrebu reforiem premiér Eduard Heger (OĽaNO). Upozornil, že ak sa nevykonajú, situácia v týchto rezortoch sa bude zhoršovať. Na šírenie strachu o dosahoch reforiem nevidí žiadne dôvody.

Kollár vraj nechce byť hrobárom

Podľa Kollára majú reforma nemocníc i reforma súdnictva v podobe súdnej mapy dosah na najväčších zamestnávateľov v regiónoch a dotýkajú sa inštitúcií, ktoré "robia mesto mestom". V prípade zrušenia či obmedzenia nemocnice v Revúcej sa obáva destabilizácie regiónu a "zníženia mesta na úroveň lokálnej dediny".

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Keď im zoberieme nemocnicu, kde je zamestnaných 250 ľudí, tak pre nich to bude fatálne. Nechcem byť hrobárom tých najťažšie skúšaných slovenských regiónov," uviedol predseda parlamentu. Pripomenul tiež, že súčasná podoba reformy nemocníc nemá v Národnej rade SR podporu poslancov Sme rodina.

Kollár však nestojí na opačnej barikáde voči novelám sám. Svoj nesúhlas už pred časom vyjadrili aj členovia Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Gemera. Podľa primátora Revúcej Júliusa Buchtu taký dôležitý článok pre zdravie obyvateľov, ako je revúcka nemocnica, musí ostať v takom stave, ako je doteraz. "Reprofilizácia a jej presunutie do kategórie komunálnej nemocnice našim ľuďom nepomôže, ale naopak, výrazne zhorší ich život," dodal pre Buchta.

Nespokojný klub Sme rodina

To, že napätie medzi poslancami Sme rodina a ostatnými z koalície rastie, nám potvrdili aj naše súkromné zdroje. Podľa nich totiž poslanci klubu Sme rodina, ktorý vedie Peter Pčolinský, plánujú témy nemocníc, národných parkov či nájomných bytov presunúť až na ďalšiu schôdzu a takto ukázať odpor k aktuálne riešeným veciam. Stále vraj chýba dohoda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Palica má pochádzať od človeka blízkeho Smeru

Medzitým už poslanec Ondrej Dostál na sociálnej sieti stihol rozšíriť pravdepodobný pôvod palice, ktorú Kollár v Revúcej dostal. Podľa všetkého mu ju mal darovať bývalý okresný predseda Smeru, ex-starosta obce Mokrá Lúka a aktuálny poslanec BBSK Július Laššan.

Kollár je brzdou reforiem, tvrdí Valášek z PS

Nezaradený poslanec a odídenec z vládnej koalície Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) nešetrí kritikou na Kollárovu adresu a odkazuje mu, že je "brzdou reforiem".

Trecie plochy a napokon aj vzdanie sa v prípade národných parkov

Reforma národných parkov sa týka len národných parkov, nie všetkých chránených oblastí. Nerešpektuje tak programové vyhlásenie vlády (PVV) hovoriace o potrebe urobiť revíziu chránených území. Skonštatoval to exminister pôdohospodárstva a poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Mičovský (OĽaNO). Reformu v aktuálnom znení preto nepodporí, navrhol ju stiahnuť a prepracovať. Aj s ňou mali problém poslanci Sme rodina.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ide mi o to jediné, o čo by malo ísť v tomto prípade, a to o lesy," vyhlásil Mičovský. Poznamenal, že pri reforme nemožno rozmýšľať krátkozrako a treba nadhľad. Pripomenul záväzok z vládneho programu o potrebe urobiť revíziu chránených území a všetky sporné záležitosti riešiť spoločným rokovaním lesníkov, ochranárov, ekológov a ekonómov.

Podotkol, že PVV hovorí aj o chránených krajinných územiach (CHKO), ktorých sa reforma netýka. "Tá tretina lesov, ktorá je v CHKO, to nie sú chránené územia? Táto krajina nepozostáva len z národných parkov," podotkol. Chce, aby pod envirorezort neprešli len národné parky a prírodné rezervácie, ale všetky lesy. Považuje to za správne pre budúcnosť, pričom poukázal na hrozbu klimatickej zmeny.

Karahutov pozmeňujúci návrh

Jaroslav Karahuta (Sme rodina) rovnako zdôraznil nezastupiteľnú úlohu všetkých lesov bez rozdielu pri ochrane ovzdušia. Poukázal na závery konferencia OSN o klimatickej zmene v Glasgowe v podobe záväzku krajín neznižovať zalesnenie. Karahuta tiež predložil vlastný pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane prírody.

Zdroj: Topky/Maarty

Ten by v prípade schválenia mohol zmeniť aktuálnu úroveň ochrany prírody v národných parkoch. Miesto v ňom už nenachádza ani ustanovenie o tom, aké veľké územie národného parku má byť bez zásahov človeka. Zmizlo by aj predkupné právo štátu na väčšinu pozemkov v takto spravovaných národných parkoch.

Jozef Pročko (OĽaNO) dodal, že s potrebou ochrany lesov súhlasí. Práve k tomu má podľa neho prispieť predložená reforma. Monika Kozelová (OĽANO) skonštatovala, že jednotná správa území vie vyriešiť viaceré problémy. Za chybu označila dlhodobé nekonanie. Upozornila na hroziace sankcie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prehovorila aj opozícia

Podľa Richarda Takáča (Smer-SD) treba v prvom rade prehodnotiť všetky chránené územia a následne vykonať revíziu, po nej zonáciu národných parkov a podľa toho previesť územia pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Vyhlásil, že Smer-SD je za reformu a prechod správy pozemkov "pod jednu strechu", no nie v predloženej podobe. Navrhol, aby NR SR nepokračovala v rokovaní o novele.

Kritizuje, že novelizácia nebola komunikovaná s odbornou verejnosťou. Koalícia podľa neho obišla riadny proces, keď návrh predložili miesto vlády poslanci. V návrhu mu chýbajú dopadové štúdie presunu pozemkov, hovoril o socioekonomických dôsledkoch.

Sme rodina chce viac podkladov

Patrickovi Linhartovi (Sme rodina) rovnako chýbajú podklady, štúdie, návrhy riešení ďalších problémov či zonácia. Hovorí o priestore na korupciu pri mimovládnych organizáciách. Avizoval, že už nezahlasuje za žiaden vládny návrh tejto koalície, pretože minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podviedol ľudí, keď neuvoľnil peniaze na potravinový semafor.

Zdroj: TASR – Dano Veselský

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pred stredajším rokovaním vlády skonštatoval, že diskusia v koalícii k reforme národných parkov ešte nie je úplne uzavretá. "Ale sme na dosah," poznamenal. Hnutie Sme rodina totiž avizovalo, že reformu v aktuálnom znení nepodporí a trvá na zonácii národných parkov pred ich presunov pod envirorezort. Karahuta preto predložil v NR SR aj pozmeňujúci návrh.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel