Október bol teplotne normálny až studený: Z hľadiska zrážok suchý

Nepriaznivé počasie

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Tohtoročný október na Slovensku bol teplotne normálny až studený. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu namerali meteorológovia 23. októbra na Lomnickom štíte, a to -11,6 stupňa Celzia. V polohách do 1000 metrov nad morom to bolo 25. októbra v Polomke, kde zaznamenali -7,2 stupňa Celzia. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 25,6 stupňa Celzia nameraná 4. októbra v Gabčíkove a 5. októbra v Beluši. V predbežnom klimatologickom zhodnotení októbra 2021 to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).