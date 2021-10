Predĺžený víkend nás prekvapí krásnym počasím: Teplo, slnko a výnimočný úkaz na oblohe!

Posledné dni na Slovensku zažívame mimoriadne krásne babie leto. Október je na konci, teploty cez deň sú príjemné a mnohí sa tešia na nadchádzajúci predĺžený víkend. Ten by mohlo teoreticky pokaziť len škaredé počasie. To však podľa meteorológov nehrozí.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude jasná, postupne bude nadránom pribúdať hmla či nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota bude 3 až -3 stupne Celzia, na západe a miestami na severe 9 až 3 stupne Celzia. Malo by byť bezvetrie prípadne slabý juhovýchodný až južný vietor s nárazoch ojedinele s rýchlosťou do 45 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa by mal byť prudký až búrlivý vietor.

Zdroj: predpovede.sk

„Od východu bude naďalej do našej oblasti zasahovať tlaková výš,“ informujú meteorológovia z SHMÚ. Cez deň by malo byť slnečno a teplo- Najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 18 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov bude maximálne 9 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vetor s rýchlosťou v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Na horách si však treba dať pozor na silnejší, až búrlivý vietor, ktorý sa neskôr môže zmeniť až na víchricu. Na popoludnie sú v severných okresoch v okolí Vysokých a Nízkych Tatier vydané výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom. Tie platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo od 10. hodiny dopoludnia do 3. nadránom v nedeľu.

Zdroj: SHMÚ

Nedeľa

„Od východu bude nad našu oblasť naďalej zasahovať okraj tlakovej výše. Súčasne sa nad Britskými ostrovmi prehĺbi tlaková níž,“ ozrejmili meteorológovia. V noci zo soboty na nedeľu bude prevažne jasno, nadránom treba počítať s hmlou a nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 3 až -3 stupne Celzia, na západe a severe od 9 do 3 stupňov Celzia.

Cez deň bude jasno a teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 13 až 18 stupňov Celzia. Fúkať bude južný vietor do 35 kilometrov za hodinu. Na horách nad pásmom lesa budú nadránom platiť výstrahy pred silným vetrom až víchricou, naďalej však treba počítať s búrlivým a prudkým vetrom. V Banskobystrickom kraji len slabý vietor.

Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

„Od západu postúpi do strednej Európy studený front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Severným morom,“ informujú meteorológovia. V pondelok, na Dušičky bude jasno až polojasno. Nadránom treba počítať s hmlou a nízkou oblačnosťou, nočné teploty dosiahnu 2 až -3 stupne Celzia, na západe a severe od 8 do 3 stupňov.

Cez deň bude od západu pribúdať oblačnosti, na západe treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Napriek tomu bude naďalej teplo, a to od 12 do 17 stupňov Celzia, na východnom Slovensku do 10 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v banskobystrickom kraji a na východe skôr slabý vietor. Na horách naďalej prudký až búrlivý vietor.

Zdroj: predpovede.sk

Zaujímavý úkaz na oblohe

Podľa portálu Meteo Slovensko nás cez víken d čaká aj mimoriadne zaujímavý úkaz na oblohe – a to polárna žiara. „V uplynulých dňoch došlo na slnku k výraznej erupcií, ktorá bola doposiaľ jedna z tých silnejších v tom roku. Prejaví sa to aj na Slovensku a to v podobe výpadkov internetu, či možno aj polárnej žiary,“ vysvetlili na sociálnej sieti s tým, že tento výnimočný úkaz budeme môcť sledovať na oblohe po celom Slovensku. Dôležité však je, aby miesto, odkiaľ ju budú chcieť ľudia sledovať, malo vhodné podmienky a dobrý výhľad na severnú stranu. Malo by ísť o miesto, kde nebude silné svetelné znečistenie, inými slovami – čo najďalej od veľkých miest.

Zdroj: Getty Images

V sobotu ju bude možné sledovať na západnom, strednom a východnom Slovensku v oblasti hôr. Následne, v nedeľu nadránom to bude možné už len na strednom a východnom Slovensku. Najideálnejšie podmienky na jej sledovanie by mali byť medzi 21. hodinou večer v sobotu a 3. hodinou ráno v nedeľu. „Čas výskytu sa však môže v závislosti od aktivity na slnku meniť. Na záver ešte dodáme, že pravdepodobnosť pozorovania tohto javu na Slovensku bude počas víkendu len na úrovni 10 až 20 percent. Tento jav sa však naskytuje pozorovať na Slovensku len párkrát za desaťročie, preto ak môžete, nenechajte si ho ujsť,“ upozornili meteorológovia.