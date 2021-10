Na prípadné zmeny COVID automatu je podľa Sme rodina potrebná odborná diskusia

BRATISLAVA - Prípadné zmeny v COVID automate sú na odbornú diskusiu, nie len na rozhodnutie politikov. Zdôraznilo to hnutie Sme rodina v reakcii na návrhy zmien zo strany SaS, ktorá žiada väčšiu slobodu pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Sme rodina tiež podčiarklo, že naďalej odmieta delenie ľudí do dvoch skupín.

"Toto je určite na odbornú debatu, nie len na rozhodnutí politikov, preto uprednostníme debatu s odborníkmi a následne sa k tomu budeme vedieť bližšie vyjadriť. Upozorňujeme však, že sa takým rozhodnutím nesmie stať, aby sa ľudia nejakým spôsobom rozdelili do dvoch skupín," reagovalo hnutie.

SaS v stredu (27. 10.) avizovala návrhy zmien v COVID automate. Žiada väčšiu slobodu pre očkovaných. Navrhuje umožniť vstup zaočkovaným do prevádzok, ktorých majiteľ je rovnako zaočkovaný, a to aj v čiernych okresoch. Okrem iného chce i to, aby mali ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 rovnaké slobody ako zaočkovaní, keďže majú protilátky a rovnako predstavujú nižšie epidemiologické riziko.

Rezort zdravotníctva reagoval tým, že minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je otvorený diskusii o zmenách COVID automatu a uvoľneniu opatrení pre očkovaných, ale po sviatkoch a s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Ministerstvo pripomenulo konštatovanie konzília odborníkov z minulého týždňa, ktoré neodporúčalo uvoľnenie opatrení v čiernych okresoch pre zaočkovaných pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých.