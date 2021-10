V nemocniciach leží takmer 1200 ľudí: Situácia je pod kontrolou! COVID automat sa nemení, Vianoce sú otázne

BRATISLAVA – Zdá sa, že tretia vlna sa rozbehla naplno. Kým doteraz boli vysoké počty typické najmä počas týždňa a cez víkend bol pokoj, teraz sa to zmenila. Za sobotu a nedeľu pribudlo viac ako štyritisíc prípadov. Stúpa aj počet hospitalizovaných, no situácia v nemocniciach je podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského stabilná.

V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných takmer 1200 pacientov. Pribúdajú aj pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti, ale aj na umelej pľúcnej ventilácii. Napriek tomu je to podľa ministra zatiaľ stabilná situácia.

Situácia je pod kontrolou

„Situáciu v nemocniciach hodnotím ako stabilnú a pod kontrolou,“ povedal dnes Lengvarský. Na UPV je momentálne 122 ľudí, čo považuje šéf rezortu za vyrovnaný stav. Podľa aktuálnych situácii sú nemocnice obsadené takmer na 20 percent. Najhoršie je na tom Prešovský a Žilinský kraj. Niektoré nemocnice ako Stará Ľubovňa sú už na maximách z druhej vlny.

Napriek tomu je situácia lepšia a tzv. biela medicína sa stále vykonáva takmer vo všetkých nemocniciach. V prípade, ak sa situácia zhorší, môžu rozhodnúť riaditelia. „Riaditelia nemocníc majú právo organizovať chod činnosti tak, aby zabezpečili aj bielu medicínu a samozrejme prispôsobujú lôžkový fond aktuálnej situácii v danom okrese, čo sa týka lôžok pre pacientov s koronavírusom,“ uviedol Lengvarský s tým, že zatiaľ žiadny problém neeviduje.

Problémy s registráciou na tretiu dávku, systém nefungoval stopercentne

Dnes malo byť spustené očkovanie treťou dávkou pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nastali však problémy a registrácia sa spustí neskôr. Lengvarský sa má zajtra stretnuúť s riaditeľom NCZI Pavlom Capekom.

VIDEO Ak ste plne očkovaní a prekonali ste COVID, tretia dávka nie je potrebná: Otvára sa registrácia pre ďalšiu skupinu

Podľa ministra systém nefungoval stopercentne. „Ja nepustím žiadny systém registrovania, o ktorom nie som stopercentne presvedčený, že bude fungovať,“ uviedol šéf rezortu s tým, že spustiť by sa systém mal v stredu. „Sú tam nejaké technické veci, ktoré je potrebné doladiť,“ dodal na adresu registrácie.

Testy zadarmo plošne zavedené nebudú

Čo sa týka spoplatnenia antigénových testov napríklad pri návšteve lekára, to majú momentálne v réžii nemocnice. „Nemocnice majú k tomu pokyn, aby si to riešili vo vlastnej réžii. Keďže počet pacientov je niekde pomerne veľký a sú regióny, kde je malá zaočkovanosť, takže je tam problém organizačne to zabezpečiť, ale tie testy už vykonávajú aj zamestnanci záchranných služieb priamo v sanitkách takisto zdarma,“ reagoval Lengvarský.

Nemocnice robia aj rýchle PCR testy u pacientov, ktorých potrebujú hospitalizovať. Plošne však testovanie zadarmo zavedené nebude. Zaočkovanosť je na Slovensku nízka, najmä v okresoch na severe Slovenska prešli od pondelka do čiernej fázy. COVID automat sa však napriek výhradám najmä zaočkovaných ľudí zatiaľ meniť nebude.

COVID automat je zatiaľ nastavený správne

„Budeme to stále prehodnocovať. Zatiaľ bol výsledok taký, že nie je dobré meniť pravidlá za jazdy. Situácia je zatiaľ pod kontrolou. Vedeli sme, že stiuácia sa bude v tých okresoch zhoršovať,“ povedal Lengvarský. „Pokiaľ to bude nutné, COVID automat sa meniť môže,“ dodal. Zatiaľ je však nastavený podľa toho, aký vývoj rezort v a odborníci v daných okresoch očakávali.

VIDEO COVID automat sa zatiaľ nebude meniť: TOTO sú dôvody odborníkom! V čiernych okresoch je riziko nákazy obrovské​

Rezort nechce zavádzať núdzový stav, lockdown ani obmedzenia, práve preto sú v niektorých okresoch pravidlá prísnejšie. „Čo bude o dva mesiace, uvidíme,“ odpovedal na otázku, či sa budú sprísňovať opatrenia počas Vianoc. Obmedzeniam pohybu či cestovania by sa však chceli vyhnúť.