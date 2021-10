Matematik Kollár: Dátum, kedy bude vrchol tretej vlny! Slovákov posiela do kina, TOTO je dôvod

Aktuálna epidemická situácia ukazuje, že delta vlna udrela v plnej sile a nízka miera zaočkovanosti populácie na Slovensku je problém. Od dnes máme už 10 čiernych okresov, a to okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Michalovce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a okres Tvrdošín.

Archívne VIDEO Viaceré OKRESY si pohoršili: Čiernych máme už 10! POZOR, Lengvarský zdvíha pred Dušičkami varovný prst

V nich sú najprísnejšie opatrenia, ktoré sa dotknú aj zaočkovaných obyvateľov. Mapa COVID automatu sa sfarbuje do bordova, pričom v tejto farbe je 30 okresov, červených je 27 okresov a oranžových 12, najmä na západe Slovenska. V blízkosti Bratislavy je aj prvý červený okres – a to okres Senec.

Kedy príde vrchol pandémie?

Matematik Richard Kollár sa pozrel na to, kedy u nás bude vrchol pandemickej situácie. Poukázal na to, že pred začiatkom vlny odborníci odhadovali, že sa počas jesene nakazí zhruba 700-tisíc ľudí bez imunizácie – teda, že neboli očkovaní, ani koronavírus ešte neprekonali. Pri tomto odhade podľa Kollárových slov vychádzali z toho, že sa veľa detí infikuje na školách, pričom od chorého spolužiaka bude mať pozitívny test každý štvrtý až piaty jeho blízky kontakt.

„Predpokladajme, že cca. polovica týchto ľudí sa infikuje počas rastovej fázy vlny. Títo ľudia však tvoria len cca. 70% infikovaných, a preto odhadujeme, že počas rastu tejto vlny sa na Slovensku infikuje spolu cca. 500 000,“ upozorňuje Kollár s tým, že daný odhad je mimoriadne realistický. Poukázal na priebehy vĺn v iných krajinách, pričom pri pol milióne infikovaných dosiahneme vrchol pandémie. „Celkovo sa pri tomto odhade v tejto vlne infikuje približne milión ľudí na Slovensku, čo je približne 18% obyvateľstva, t.j. približne každý piaty a piata, mnohí vo vašom okolí. Bude medzi nimi aj pár stotisíc plne zaočkovaných,“ uviedol matematik.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

Poukázal aj na ďalší zaujímavý fakt – kým doteraz sme sa v kombinovanej incidencií dostali na číslo stotisíc pozitívnych, toto číslo bude podľa Kollára dvojnásobné. A to z dôvodu, že sa odhaduje, že PCR testy odhalia v krajinách s rozumnou mierou testovania, ako napríklad u nás, len polovicu infikovaných. Aj kvôli tomu odhaduje, že sme doteraz mali v tejto vlne už 200-tisíc infikovaných.

Ako dodal, kombinovaná incidencia je odhad toho, koľko ľudí by sa z testovanej vzorky pozitívne otestovalo PCR testom v deň, keď sa testovali PCR testom alebo antigénovým testom. Okrem toho Kollár upozornil aj na to, že dynamika rastu u nás v posledných týždňoch zrýchľovala, pričom je údajne veľmi ťažké odhadnúť, čiže ide o dlhodobejší trend alebo len o krátkodobú výchylku.

Zdroj: gettyimages.com

„Veľmi zhruba sa dá teda odhadovať, že vrchol slovenskej vlny nebude tak skoro, pravdepodobne až na konci novembra, či dokonca až začiatkom decembra. Čaká nás ešte pomerne strmý rast, aj keď denné reportované čísla by už nemuseli dosiahnuť ani dvojnásobok tých dnešných - najmä však v antigénovej zložke incidencie. Pre epidemický stav je však zlé aj to, ak zostanú dlhšie stabilizované na vysokej úrovni,“ vysvetlil Kollár svoje obavy.

Ďalšie problémy?

Okrem toho budú najbližšie dva týždne aj akýmisi týždňami pravdy – a to z dôvodu vývoja trendu hospitalizácií. Ak by sa totiž aj v príjmoch COVID pacientov prejavila akcelerácia, teda zrýchľovanie dynamiky rastu, boli by to pre nás zlé správy. Avšak, nateraz podľa Kollára nevyzerá, že by hospitalizácie a napojenia pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu vybočovali z oneskoreného trendu incidencie. Avšak, poukázal na ďalší zvláštny fakt – a tým je miera hospitalizácii na JIS.

Zdroj: Getty Images

„Tie rastú viac ako týždeň pomalšie, ako ostatné typy hospitalizácií. Niečo sa tam deje a ja len dúfam, že to nie je nedostatočná kapacita, ale skôr to, že COVIDoví pacienti JIS lôžka nepotrebujú. Doteraz sa to počas pandémie u nás (odkedy sa tieto čísla reportujú) takto zásadne tieto dáta nelíšili,“ upozornil s tým, že ak niekto má pre tento jav vysvetlenie, nech ho ozrejmí.

Ľudí však poprosil, aby odložili svadby, oslavy, tancovačky a podobné veselice, pretože akákoľvek väčšia socializácia je v súčasnosti nevhodná. Naopak, Slovákov poslal napríklad do kina a pozreli si tak nejaký nový film. „Na filmových predstaveniach nebol vo svete reportovaný podľa mojich vedomostí žiaden väčší epidemický klaster. Na oslavách však vznikajú každý deň vo veľkom počte,“ uzavrel.