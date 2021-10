Dráma na vláde! VIDEO Ďalšie hádky kvôli rozpočtu: Sulík terčom kritiky, Remišová už hovorí o hrozbe pádu

BRATISLAVA - Vláda by mala prerokovať zákon roka - návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj verejného rozpočtu na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu, ktorý ministerstvo financií predložilo v stredu (13.10.) na tripartitu, by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je takmer 8 % HDP. V prípade rokovania však všetko ešte nie je také jednoduché a na protest sa podľa viacerých postavila práve strana SaS.

VIDEO Igor Matovič pred rokovaním vlády:

Aktualizované 10:59

Podmienky, v ktorých boli zavedené kvóty pre slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní, boli úplne iné, ako sú tie v súčasnosti. Pred rokovaním vlády to v súvislosti s diskusiou, týkajúcou sa zrušenia kvót vo vysielaní súkromných rádií, povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). "Bolo by potrebné sa pozrieť aj na to, či cieľ, s ktorým boli kvóty zavádzané, bol aj naplnený," poznamenala.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:11

Prichádzajúci líder OĽaNO Igor Matovič ako minister financií tvrdí, že jeho ponuka ohľadom rozpočtu voči koaličným partnerom stále platí a pripomína state z koaličnej dohody a aj to, či koaliční partneri "splnia to, čo ľuďom splnili". Podľa Matoviča SaS straší zvyšovaním dane a vytvára tak povestného slameného panáka. Ide o hodnotu 4,94 percent, podľa Matoviča je to už hotová vec, len SaS na čele so Sulíkom vraj stále protestuje.

"Rokovania v rámci koalície vedieme už veľmi dlhú dobu. Toto vôbec nie je nová vec. Aj o dlhovej brzde a o ďalších veciach rokujeme veľmi dlho. Daňová brzda je taký Sulíkov malý "euroval"," popisuje vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pred rokovaním vlády.

VIDEO Richard Sulík pred rokovaním vlády:

Aktualizované 10:03

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa vyjadruje k aktuálnemu dianiu v prípade súkromnej spoločnosti Slovakia Energy, ktorá na našom trhu končí.

VIDEO Branislav Gröhling pred rokovaním vlády:

Aktualizované 09:55

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) prezentuje pred rokovaním vlády percentá v prípade pozitivity žiakov na školách v dôsledku pandémie. Školy sa podľa neho nebudú zatvárať ani v čiernych okresoch.

V školách sa bude pokračovať so samotestovaním do konca roka. "Distribúcia samotestov bude naďalej prebiehať a budeme opätovne kontaktovať školy," povedal minister školstva. Poukázal na to, že sa budú môcť zapojiť aj tí rodičia, ktorí nevyužili túto možnosť v predošlom období.

Sociálni partneri hovoria návrhu rozpočtu nie, koalícia má vraj dohodu

Sociálni partneri sa na rozpočte nezhodli, výhrady mali samosprávy aj odbory. V koalícii je však údajne na tomto návrhu dohoda. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) ale vopred upozornil, že výsledná podoba rozpočtu na rok 2022 je podmienená schválením viacerých dôležitých zákonov, a to o dôchodkovej reforme, o výdavkových stropoch a o dlhovej brzde. Ak sa na nich koalícia nedohodne a nebudú schválené, deficit rozpočtu nebude 4,94 %, ale iba 4,3 % HDP. Rozdiel predstavuje približne 700 miliónov eur.

Kabinet má vo štvrtok prerokovať aj návrhy rozpočtov viacerých štátnych inštitúcií, ako napríklad Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond či Eximbanka. Procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme by sa mali optimalizovať a akcelerovať. Dosiahnuť to chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie ju predkladá na rokovanie vlády.

Postarať sa musia aj o sociálne zariadenia, ktoré robili naplno aj cez prvé vlny pandémie

Štát by mal vyplácať zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) a centrám pre deti a rodiny (CDR), resp. ich zamestnancom infekčný príplatok vo výške 405 eur na zamestnanca, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas nariadených karanténnych opatrení na svojom pracovisku. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré má tiež prerokovať vláda.

Kabinet má schvaľovať aj zvýšenie príspevku do Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF). Od roku 2022 má narásť z ôsmich na desať miliónov eur, príspevok každej krajiny sa tak zvýši z dvoch na dva a pol milióna eur. MVF slúži na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov v oblasti kultúry, vedy, výskumu a vzdelávania, podporuje tiež projekty cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.