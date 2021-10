Nové ROZDELENIE okresov: COVID mape dominuje červená! Najhoršie je na tom východ krajiny

Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 16 okresov. Červených okresov bude 43, oranžových 20.

V stupni ostražitosti (oranžová farba) budú okresy Banská Štiavnica, Bratislava I-V, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Komárno, Malacky, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Prievidza, Šaľa, Senec, Topoľčany, Trnava, Turčianske Teplice.

V prvom stupni ohrozenia (červená farba) budú Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Bytča, Dolný Kubín, Gelnica, Ilava, Kežmarok, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Trenčín, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce, Zvolen.

V druhom stupni ohrozenia (bordová farba) budú okresy Bardejov, Čadca, Detva, Humenné, Košice I-IV, Košice-okolie, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok, Skalica, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník.

Hodiny pre seniorov sa rušia

Hodiny vyhradené pre seniorov a ŤZP sa po novom od 11. októbra rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime "základ”. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej činnosť prevádzok.

Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku bude zakázané kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej organizáciu hromadných podujatí. Do platnosti vstúpi od pondelka (11. 10.). Pri vstupe na hromadné podujatie bude povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov podujatia len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).