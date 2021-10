Záborská opäť úraduje: Komplikovanejšie interrupcie prešli prvým kolom! Podporilo ich Oľano aj kotlebovci

Lehota na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu by sa mohla predĺžiť, takisto by sa mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Tieto a ďalšie úpravy vyplývajú z návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, hovorí aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Lehota na rozmyslenie o potrate by sa mohla predĺžiť zo 48 na 96 hodín.

"Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií," píše sa v návrhu. Poslanci to odôvodňujú tým, že žena si bude môcť pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

"Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie, budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR," uviedli poslanci v materiáli. Zaviesť by chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.

Premenovanie aj zákaz reklamy

Zákon by mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Žena, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, by mala mať podľa návrhu vytvorené podmienky na donosenie dieťaťa a nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.

Návrhom sa má tiež upraviť obsah informovaného súhlasu, predkladatelia chcú, aby bol obrazom reálneho poučenia. Upraviť sa má aj formulár o žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. mája 2022.

OľaNo hlasovalo s kotlebovcami

Návrh podporilo 75 zo 130 prítomných poslancov. Za hlasovali poslanci Sme rodina, proti boli členovia klubu SaS. Proti boli aj piati poslanci hnutia OĽANO, pričom niekoľko ďalších za zdržalo. "Všetky fakty hovoria o tom, že obyčajne tehotenstvo nie je problémom pre ženu, keď sa rozhoduje, či má dieťa donosiť alebo nie. Problémom sú okolnosti, v ktorých sa žena ocitne. A to dnešné hlasovanie bolo o okolnostiach," uviedla po hlasovaní jedna z predkladateliek návrhu Anna Záborská (OĽANO). Poslankyňa vidí priestor na ďalšiu diskusiu, pričom avizuje pozmeňujúci návrh, ktorý má zmeniť dobu na rozmyslenie pre potrat na 72 hodín.

Je možné, že predložia aj pozmeňujúci návrh, ktorý by hovoril o tom, že hoci sa lehota predlžuje, ak by žena nestihla ísť na ukončenie tehotenstva, lekár by sa mohol zo zdravotných dôvodov vrátiť k 48 hodinám. Návrh tiež zavádza druhý lekársky posudok preplácaný poisťovňou v prípade zdravotných komplikácií matky alebo dieťaťa. Novú legislatívu víta aj mimoparlamentné KDH. Podľa hnutia ide o krok správnym smerom, lebo materstvo treba oceniť, chrániť a podporovať. Kresťanskí demokrati v stanovisku dodali, že ochrana života si zaslúži vládny návrh zákona.

Sporný návrh

Návrh Anny Záborskej kritizovala aj Vladimíra Marcinková. Podľa nej, bude musieť aj žena so zamĺknutým potratom, ktorej dieťa odumrie v maternici a prestane sa vyvíjať, čakať štyri dni, kým jej lekári budú môcť vyvolať interrupciu. Spornú časť návrhu zákona kritizoval aj spravodajca Peter Cmorej.

Rovnako to vidí aj organizácia Ženské kruhy. "Poslanci a poslankyne práve poslali do druhého čítania návrh Anny Záborskej a spol. V posledných dňoch sme veľmi intenzívne upozorňovali na to, čo všetko tento návrh zákona prináša a prečo je neodborný, v rozpore s ľudskými právami ale aj s ľudskosťou. Svoj príbeh nám poslala aj žena, ktorá plánovane otehotnela na začiatku pandémie, no žiaľ v jej prípade došlo k zamĺknutému potratu. Keďže v tom čase vydal minister zdravotníctva Marek Krajčí (ktorý je teraz jedným zo spolunavrhovateľov tohto zákona) odporúčanie nemocniciam aby nevykonávali umelé prerušenie tehotenstva, pretože nejde o urgentné zákroky, takéto odporúčanie sa negatívne dotklo aj ženy z tohto príbehu. Zazdieľala ho s nami práve preto, aby ľudia vedeli, že zákony o umelom prerušení tehotenstva a nariadenia ministerstva sa dotýkajú VŠETKÝCH žien, nielen tých, ktoré otehotneli nechcene. Ďakujeme tejto žene za odvahu prehovoriť o tak citlivej a bolestivej téme," napísali na sociálnej sieti.

"To, že prešiel tento zákon do druhého čítania, je fakt prúser. Ak nás sledujete dlhšie, tak viete, že málokedy používame takéto expresívne výrazy, no bijeme týmto na poplach a vyzývame lekárov a lekárky, verejnosť, novinárky a novinárov, političky a politikov, verejne známe osobnosti, aby nedopustili takéto kruté zaobchádzanie so ženami. Aby verejne vystúpili proti tomuto zákonu a nedopustili, aby prešiel druhým čítaním," dodala organizácia.

Záborská sa nevzdáva

Sama Záborská na Marcinkovú reagovala, že v pléne hovory hoaxy a nepravdy. Dodala, že s návrhom sa bude vracať dovtedy, dokým bude treba.

"Chcem na začiatok povedať, že pre každú ženu je ťažké, keď dieťatko prestane vyvíjať a samo odumrie v jej lone. Často o tom nevie a o niekoľko dní sa to prejaví krvácaním a spontánnym potratom. Keď sa to zistí pri prehliadke, gynekológ stanoví najlepší spôsob ako mŕtve dieťatko dostať z tela matky. Je to veľmi individuálne. Nie sú tam žiadne zákonné lehoty. Ani neboli a ani my ich nenavrhujeme. Takýto zákrok totiž nie je umelým prerušením tehotenstva. Chcem veriť, že pani Marcinková iba z prostej neznalosti dnes zverejnila tvrdenia, že náš návrh zákona by nútil ženu s odumretým dieťatkom v lone čakať 4 dni," bráni sa Záborská.

"Snažíme sa vytvoriť prostredie, kedy žiadna žena nebude musieť ísť na interrupciu z dôvodu zlých sociálnych podmienok. Chceme vytvoriť prostredie podpory pre ženy, ktoré sú neočakávane tehotné," vyjadril sa aj Richard Vašečka.

Ako je to vo svete?

Zatiaľ, čo Slovensko sa uberá skôr poľskou cestou, kde majú jednu z najprísnejších legislatív na prerušenie tehotenstva, v krajinách ako Francúzsko, Belgicko, Dánsko či Grécko, sa uberajú liberálnejšou cestou.

V Holandsku je umelé prerušenie tehotenstva legálne do 24 týždňa tehotenstva. Po konzultácii s lekárom je povinná čakacia doba päť dní na možné rozmyslenie. Väčšina krajín EÚ stanovuje limit 10 až 14 týždňov. V Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku, kde je najviac potratov, sa čísla vykonaných interrupcií v posledných rokoch výrazne nezmenili. V roku 2018 ich bolo dokopy viac ako 622 tisíc, z toho najviac vo Francúzsku. Celkovo sa počty potratov v EÚ, v poslednej dekáde znižujú.