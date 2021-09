Aký víkend nás čaká? Meteorológovia majú pre ľudí dobré správy, teploty budú pripomínať leto!

BRATISLAVA – Konečne lepšie počasie? V súčasnosti to vonku vyzerá ponuro, akoby sa jeseň a zima čoraz viac blížili. Zamračené, veterno, ale relatívne teplo. Aké počasie nás však čaká najbližší víkend? Meteorológovia majú pre ľudí dobré správy!

Pracovný týždeň je na konci, mnohých tak zaujíma, aký bude víkend. Posledné dva víkendy boli nesmierne príjemné, cez deň slnko či polooblačno, večer už však bolo chladno a Slováci si tak museli vytiahnuť bundy či svetre.

Podľa meteorológov z SHMÚ bude aj tento víkend mimoriadne príjemný, teploty sa vyšplhajú až na 25 stupňov Celzia.

Sobota

V noci z piatku na sobotu bude malá, miestami zväčšená oblačnosť. Nad ránom sa môžu vyskytnúť hmly či nízka oblačnosť. Fúkať bude slabý západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu. Teplota dosiahne 12 až 7 stupňov Celzia, v údoliach miestami okolo 5 stupňov Celzia. Podľa meteorológov začne od juhu do našej oblasti zasahovať tlaková výš a po jej severnom okraji k nám začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch.

Cez deň bude jasno až polojasno, najmä na severe zväčšená oblačnosť. Bude však teplo, najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov Celzia, na juhu Banskobystrického kraja až do 25 stupňov Celzia. Na horách vo výške do 1500 metrov nad morom teplota dosiahne maximálne 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, prevažne juhozápadný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Nedeľa

V noci z soboty na nedeľu bude polojasno, bezvetrie či slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7 stupňov Celzia, v údoliach miestami do 5 stupňov Celzia. Ráno treba počítať s hmlou či nízkou oblačnosťou.

Cez deň bude jasno a veľmi teplo. „Nad karpatskou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné pole vyššieho tlaku. Zároveň bude od západu do našej oblasti prúdiť teplý vzduch,“ vysvetlili meteorológovia. Cez deň bude oblačnosť pribúdať, rýchlosť vetra dosiahne maximálne 20 kilometrov za hodinu, fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor. Denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 20 stupňov Celzia.

Pondelok

Počasie sa však začiatkom týždňa začne postupne kaziť. „V nevýraznom tlakovom poli postúpi od západu do strednej Európy rozpadávajúci sa oklúzny front,“ informovali meteorológovia. V noci z nedele na pondelok bude zamračené, so slabým juhozápadným vetrom. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7, na západne a Honte väčšinou 17 až 12 stupňov Celzia.

Cez deň bude pokračovať reatívne teplé poasie, na západe však treba počítať aj s prehánkami. Najvyššia teplota dosiahne 19 až 24 stupňov Celzia, na juhu môže byť ešte teplejšie. Fúkať bude prevažne juhozápadný vietor s rýchlosťou maximálne 20 kilometrov za hodinu.

