MRAZIVÉ FOTO tragickej nehody: To sa ako dá? Ľudia nechápu, čo vodička mohla robiť

Zo záberov priamo z nehody pritom behá mráz po chrbte. Auto skončilo na streche, úplne zdemolované a tesne pri stene rodinného domu. Na tej je vo výške okien vidieť otlačok kolesa.

AKTUÁLNE: TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA VO VLKANOVEJ Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, pri ktorej žiaľ vyhasol ďalší ľudský život. Viac informácií prinesieme neskôr. Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Friday, September 24, 2021

To, čo sa mohlo stať, nevedia pochopiť ani niektorí z diskutujúcich, ktorí na príspevok banskobystrických policajtov na sociálnej sieti reagovali. "Ani predstaviť si neviem, čo robil, keď otlačok kolesa je vo výške okien," uvádza jedna z komentujúcich. Na tým, ako sa takéto niečo vôbec mohlo stať, polemizujú aj ďalší.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Polícia neskôr uviedla, že tragédia sa stala na ceste 1/69, medzi Vlkanovou a Banskou Bystricou. "66-ročná vodička jazdiaca v smere do Banskej Bystrice, z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty, narazila do betónového múrika, odkiaľ vozidlo vymrštilo do vzduchu a narazilo do budovy, kde zostalo prevrátené na streche," uviedli.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Jej 63-ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodička bola vo vážnom stave prevezená do nemocnice. "Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania, preto nebudeme nateraz poskytovať viac informácií," doplnila polícia