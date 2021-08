Slovensko má tretieho obvineného policajného prezidenta! REAKCIE na Kovaříka: Opozícia žiada jeho odchod

BRATISLAVA - Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Zemanom a Petrom Petrovom. Kovařík obvinenie odmieta.

Peter Kovařík je v poradí tretí obvinený policajný prezident, no tentokrát ide o policajta v aktívnej službe. Obvinenie sa týka zmareného zásahu voči Matejovi Zemanovi a Petrovi Petrovovi. Práve tí sú obvinení z krivých výpovedí. Kovařík obvinenia odmieta a zdá sa, že za ním stojí aj jeho nadriadený aj niektorí koaliční poslanci.

Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, by sa mala polícia, prokuratúra a tí, ktorí vzniesli obvinenie voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi a ktorí prípad dozorujú, postaviť pred verejnosť a zdôvodniť vznesené obvinenie.

"Ak to neurobia, ak vyšetrovanie potrvá neúmerne dlho a ak ho sprevádza informačné vákuum, vzniká priestor na špekulácie a nemôžeme sa čudovať, že to má aj politický kontext. S týmto spokojná nie som," zdôraznila ministerka. Obvinenie policajného prezidenta považuje za veľmi vážnu vec. "Musí to znepokojovať nielen mňa, ale každého," podotkla.

Premiér obvinenie komentovať nechce

Premiér Eduard Heger nechce obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka nateraz komentovať. Predseda vlády sa podľa jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej musí najskôr oboznámiť s podrobnosťami a počká si na vývoj ďalšieho vyšetrovania.

Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa potvrdil, že si predvolal policajného prezidenta na zasadnutie výboru. "Rozhodol som sa zavolať policajného prezidenta, aby sme si to prediskutovali. Bol som s ním už v kontakte a oznámil som mu to, že ho na výbor zavoláme. Súhlasil s tým," povedal Krúpa.

Remišová obvinenie rešpektuje

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová obvinenie policajného prezidenta zo strany Krajskej prokuratúry v Bratislave rešpektuje ako každé rozhodnutie kompetentného orgánu štátnej moci.

"Zároveň rešpektujem aj prezumpciu neviny a právo policajného prezidenta sa voči obvineniu brániť. Chcem veriť, že zo strany prokuratúry ide o nestranné a dôsledné konanie, osobitne po zvláštnych postupoch policajnej inšpekcie, zameraných proti činnosti vyšetrovateľov najväčších korupčných káuz minulej politickej garnitúry. Od generálnej prokuratúry a jej podriadených prokurátorov verejnosť právom očakávala systémové zmeny a boj proti zločinu bez výnimiek. Disciplinárne stíhania elitných špeciálnych prokurátorov, ale aj postupy proti vyšetrovateľom najväčších korupčných káuz preto vyvolávajú v občanoch mnohé pochybnosti," uviedla Remišová.

Hlas-SD je chce Kovaříkovú hlavu

Obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka počas výkonu jeho funkcie je dôkazom, že polícia na Slovensku nekoná nezávisle a ovplyvňujú ju politicky motivované zásahy najvyšších predstaviteľov. V reakcii na Kovaříkovo obvinenie to tvrdí mimoparlamentný Hlas-SD. Hlas-SD je presvedčený, že ministri financií a vnútra Igor Matovič a Roman Mikulec, ako aj Kovařík musia vo svojich funkciách okamžite skončiť.

"Podozrenia voči nim sú natoľko závažné, že ich zotrvanie vo funkciách môže mať zásadný vplyv na ďalší osud celej vlády i vládnej koalície," píše sa v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Peter Pellegrini Zdroj: Topky - Maarty

Strana kritizuje aj pôsobenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Tvrdí, že na Slovensku existuje organizovaná skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ktorá manipuluje vyšetrovanie politických káuz a koordinuje výpovede kajúcnikov. Rovnako, že prenasleduje všetkých, ktorí na to poukazujú, a marí vyšetrovanie. Cieľom majú byť útoky na politickú opozíciu.

Šeliga si nevie predstaviť, že Kovařík ostane vo funkcii

Policajného prezidenta Petra Kovaříka nemožno zbavovať aj širšej zodpovednosti ako len trestnoprávnej v súvislosti s jeho obvinením. Predtým má však právo predstúpiť pred poslancov parlamentu a zodpovedať všetky otázky. Skonštatoval to podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga s tým, že platí prezumpcia neviny. Ak Kovařík otázky nevysvetlí, Šeliga si nevie predstaviť jeho zotrvanie vo funkcii.

"Ak dostatočne nevysvetlí a nevyjasní otázky, ktoré poslanci majú, rovnako, ktoré má verejnosť, v takom prípade si neviem predstaviť, ako by mohol zotrvať vo funkcii. V tejto chvíli to má vo svojich rukách. To, že postúpi určité právomoci na policajných viceprezidentov, alebo ich prizve k rozhodovaniu ako tretie osoby, považujem za automatický prejav kultúry v takejto komplikovanej situácii," uviedol Šeliga.

Kovařík obvinenia odmieta

Policajný prezident Peter Kovařík odmieta obvinenie v súvislosti s prerušením zásahu Úradu inšpekčnej služby počas akcie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Podal proti nemu sťažnosť a námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava.

"Môžem potvrdiť, že som si vo štvrtok prevzal obvinenie z rúk prokurátora. S obvinením absolútne nesúhlasím, vypovedal som a podal sťažnosť a námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava. Celú vec vnímam ako pokračovanie tlaku na políciu pre vyšetrovanie veľkých prípadov na NAKA," uviedol Kovařík.

"KP Bratislava eviduje sťažnosť voči vznesenému obvineniu, ktorú podal Peter K. do zápisnice z výsluchu. Po vyjadrení všetkých prokurátorov Krajskej prokuratúry Bratislava k podanej námietke zaujatosti bude následne vyšetrovací spis spolu so sťažnosťou predložený Generálnej prokuratúre (GP) Slovenskej republiky," uviedla hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

Sme rodina bude pozorne sledovať postup Romana Mikulca pri Petrovi Kovaříkovi

Sme rodina bude pozorne sledovať postup ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v súvislosti s obvinením policajného prezidenta Petra Kovaříka. Hovorí o rozdielnych postupoch pri podozreniach voči Diane Santusovej, ktorej dočasne pozastavili činnosť vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby, pričom Kovařík napriek obvineniu ostáva vo funkcii. Stanovisko hnutia poskytlo jeho tlačové oddelenie.

"Ľudia volili zmenu, aby spravodlivosť platila pre všetkých rovnako, avšak vidíme tu viditeľný rozdiel," hovorí hnutie. Poukázalo na to, že Kovařík aj po obvinení ostáva vo funkcii. "A má najväčšiu možnosť ovplyvňovať prípady," poznamenalo.

Pripomína, že podľa slov policajného prezidenta mal práve Mikulec vydať rozkaz na zastavenie akcie voči obvineným Matejovi Zemanovi a Petrovi Petrovovi, čo však šéf rezortu vnútra odmieta. "Preto budeme pozorne sledovať postup ministra v tomto prípade. Samozrejme, tieto skutočnosti k dôvere v políciu nepridávajú," dodalo.

Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok (26. 8.) Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Zemanom a Petrom Petrovom Kovařík obvinenie odmieta, podal voči nemu sťažnosť. Mikulec zatiaľ nepripravuje rozhodnutie o dočasnom pozbavení Kovaříka výkonu štátnej služby policajta. Naďalej má jeho dôveru.

OĽANO verí,že Mikulec má dosť informácií,aby pri Kovaříkovi kompetentne rozhodol

Dôverujeme ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), že disponuje dostatkom informácií, aby kompetentne rozhodol o ďalšom postupe voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi. Vyhlásilo to hnutie OĽANO v reakcii na obvinenie Kovaříka.

"Veríme, že na protikorupčné ťaženie a ďalší boj proti organizovanému zločinu nebude mať vzniknutá situácia žiadny vplyv. Hoci viaceré kroky krajskej prokuratúry môže vnímať verejnosť rozpačito, k jej konaniu sa vyjadrovať nebudeme," uviedlo hnutie.

Mikulec zatiaľ nepripravuje rozhodnutie o dočasnom pozbavení Kovaříka výkonu štátnej služby policajta. Naďalej má jeho dôveru.