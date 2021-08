FOTO VEĽKÁ pátracia akcia má šťastný koniec: Hubára (71) našli živého, je v opatere lekárov

„Dôchodcu sa podarilo vypátrať. Bol dezorientovaný, ale živý a zdravý. Do opatery si ho prevzala privolaná rýchla zdravotná pomoc,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Dôchodca odišiel v piatok (20. 8.) doobeda na hríby. Keď sa do večera nevrátil, rodina sa obrátila so žiadosťou o pomoc na políciu. Do pátrania po mužovi sa okrem policajtov z Trnavského okresu zapojili aj psovodi, profesionálni i dobrovoľní hasiči a dobrovoľníci. Zo vzduchu hľadal muža vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Piatkové pátranie nebolo úspešné, pokračovalo aj v sobotu od rána.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj