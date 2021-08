Tatry si vzali životy mnohých turistov aj napriek slabej sezóne! Záchranári bijú na poplach, toto má zachrániť životy

VIDEO Zostrih tlačovej konferencie o predstavení aplikácie:

Jednou z noviniek v aplikácii je úprava Knihy vychádzok a túr. "Zmenili sme to, aby nám ľudia zadávali nie cieľ túry, teda vrcholy a sedlá a podobne, ale bod ukončenia túry, či už ide o nejakú chatu, alebo auto v údolí. Notifikácia z Knihy vychádzok a túr chodí formou sms správ, nielen prostredníctvom e-mailu, ako tomu bolo doteraz," uviedol Filip Maleňák z Medical Information Technologies s tým, že používatelia aplikácie sa v nej môžu i poistiť.

Nový webový portál zase operátorom tiesňovej linky umožňuje lepšie zobraziť informácie prenesené z aplikácie. Súčasne je možné s volajúcim začať online chat, prostredníctvom ktorého môže zasielať aj fotografie z miesta nehody alebo konkrétnych zranení.

Nový portál - nové funkcie

"Z nového portálu je možné odoslať SMS správu obsahujúcu špeciálny link. Po jeho otvorení je na operačné stredisko odoslaná presná poloha volajúceho," doplnil Maleňák. "Operátori môžu využívať dáta z aplikácie hlavne pri poraneniach. V mnohých prípadoch vieme ľudí vďaka ich trase navigovať priamo v teréne, čiže pri zablúdení nie je potrebný automatický výjazd záchranárov," vysvetlil riaditeľ HZS Jozef Janiga. Aplikácia, ktorej vývoj podporuje poisťovňa Generali, je dostupná na stiahnutie prostredníctvom App Store alebo Google Play.

Sezónu ovplyvnila zrejme aj aktuálna situácia

Tohtoročná sezóna sa v slovenských horách podľa Janigu vyvíja podpriemerne. "Oproti roku 2019 je pokles zásahov približne o 20 percent. Oproti minulému roku je to o desať percent, čiže tých úrazov je o niečo menej. To, čo je skôr také prekvapujúce je, že sa nám zvýšil podiel úrazov u turistov slovenskej národnosti, kde je to približne až 80 percent a poklesli nám úrazy návštevníkov napríklad z Poľska alebo z Česka, a to dosť výrazne. Od začiatku roka je to 425 zásahov. Aj keď treba povedať, že to číslo je dosť skreslené pre pandémiu. V roku 2019 bolo dohromady počet zásahov 2900 a minulý rok okolo 2600," dodal.

