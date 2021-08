VIDEO Hegerovi vynadali ľudia do fašistov: Rázne slová premiéra! Toto odkazuje Slovákom

Len čo Eduard Heger vystúpil v Poltári z auta, dostalo sa mu "vrelého" privítania. "Fuj! Hanba! Hanba vám!" kričala skupinka. "Čo s tým Slovenskom robíte?" pridal sa ďalší. "Zlodejská banda," priložil iný muž. Oficiálny program bol prerušený aj skandovaním hesla: "Nedáme sa očkovať! Nedáme sa očkovať!"

Eduard Heger sa potom zúčastnil aj sobotného podujatia Stretnutie generácií v obci Kalište v Banskobystrickom okrese, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti. Počas príhovoru sa pri Hegerovej zmienke, ako sa tu kedysi občania vzopreli fašizmu, z publika ozvali výkriky: "Ty si fašista!", "Fuj!" či "Hanba!".

Premiér na tieto urážky reagoval tým, že je to veľký výdobytok demokracie, pretože každý môže povedať svoj názor. „Povedzme si však, že do demokracie patrí práve to, aby to bolo slušné a aby to neobmedzovalo slobodu druhých ľudí. Takže pokiaľ je to v tomto duchu, je to správne, pretože to je to, čo sme chceli a za čo sme bojovali,“ vysvetlil na mieste.

Premiérov status na Facebooku

Obidve udalosti však zarezonovali v premiérovi asi natoľko, že sa k nim predsa len dnes znovu vrátil. Uviedol, že odnikiaľ neuteká a pokojne načúva.

"Nenechám sa zastrašiť a odradiť od vecných rozhovorov s občanmi. Diskusie som sa nikdy nebál a platí to aj pre poľutovaniahodné incidenty v Poltári či Kališti. Prejavy neúcty, strata rešpektu k obetiam, pietnym miestam a veľkým historickým udalostiam sú smutnou súčasťou našej reality. Rovnako ako nadávky, ktoré som si počas návštevy regiónov vypočul," napísal Heger.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

"Niekoľko ľudí sa tu snaží krikom ovládnuť verejný priestor a prehlušiť pravdu. Ale neprehlušia ju. Drvivá väčšina občanov na Slovensku chápe, že jedine trpezlivý dialóg a spolupráca vedú k úspechu. A ja som trpezlivý," tvrdí premiér.