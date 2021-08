Hubársky vrchol sezóny ako zo zlého sna: Lekár upozorňuje na nástrahy, pribúda otrávených pacientov!

V lesoch to teraz žije. Môžu za to rastúce hríby, ktoré ľudí lákajú na turistiku a zber. Avšak, nie všetky huby sú jedlé a človek musí byť odborník v tom, či tá-ktorá huba je vôbec jedlá. Podľa Kulkovského však s rastom húb pribúda v nemocnici aj pacientov s intoxikáciou hubami. „Podozrenie na najobávanejšiu otravu, teda muchotrávkou zelenou, sa našťastie nepotvrdilo ani u jedného z nich. Opakovane som aj v minulosti upozorňoval na to, aby boli hubári pri konzumácii svojich nálezov opatrní. Našťastie väčšina intoxikácii je spôsobená len zlou úpravou, konzumáciou nadmerného množstva a v mnohých prípadoch kombináciou s alkoholom (z troch včerajších dvaja kombinovali plávky s pivom resp. vodkou),“ upozornil Kulkovský.

Dodal, že v lekári majú v nemocnici veľa práce aj bez koronavírusu, a preto by ocenili, aby sa ľudia správali zodpovedne. Poukázal na to, že liečba a diagnostika ťažkých intoxikácii je finančne náročná, pričom ani rýchly zásah zdravotníkov nemusí vždy pomôcť. „Buďte prosím opatrní. Keď ste v lese na hubách, zbierajte len to, čo poznáte a v takom množstve, ktoré sami spotrebujete. Myslite na to, že huby nepatria len nám, ale aj zvieratám,“ požiadal milovníkov húb. Zber hríbov nazval slovenským folklórom a keďže rastú prakticky všade, je ich zber pomerne jednoduchý. Poukázal na to, že podľa niektorých zdrojov sa zberu húb venuje až 80 percent Slovákov.

Tvrdohlavosť ľudí takmer pripravila o život

„Nebezpečenstvo húb tkvie v tvrdohlavosti človeka. Všetci veľmi dobre vieme, že mnohé huby sú jedovaté, no aj napriek tomu sa každoročne objaví niekoľko “expertov”, ktorých tvrdohlavosť a pocit neomylnosti takmer pripraví o život. Otrava hubami patrí medzi najnebezpečnejšie akútne otravy. S rôznou formou jej závažnosti, od ľahkýh intoxikácii nejedovatými hubami, ktoré boli nedostatočne upravené, staré, zle skladované, prípadne skonzumované v nadmernom množstve, až po závažné, život ohrozujúce, sa lekári stretávajú pravidelne,“ upozornil lekár, pričom uviedol, že otravy hubami patria k jeseni ako kraslica k Veľkej noci či strom k Vianociam a mykóza k plavárňam.

„Keďže je človek tvor sociálny a málokedy až tak lakomý, aby sa nepodelil, intoxikácie hubami väčšinou vedú k skupinovým, rodinným pobytom v zdravotníckych zariadeniach. Výnimkou nie sú viacgeneračné liečebno-pobytové stretnutia,“ uzavrel s tým, že každý rok ošetria niekoľko závažných otráv muchotrávkou zelenou a požiadal ľudí, aby sa vždy pred konzumáciou poradili s odborníkmi, či je daná huba naozaj jedlá.