Čisté CHRAPÚNSTVO: Muž naložil odpad do auta. VIDEO Z toho, čo s ním urobil, budete vytočení aj vy!

BRATISLAVA – Nepochopiteľné správanie šoféra sa teraz netýkalo bezohľadnej jazdy či nerešpektovania dopravných predpisov. Vodič, ktorý postál v odstavnom pruhu na diaľnici zaujal iným, no rovnako negatívnym spôsobom. Urobil tak totiž preto, aby z kufra vyhodil do prírody vrecia s odpadom.

Mal však smolu. Hoci sa snažil tváriť celý čas nenápadne, ako keby sa nič mimoriadne nedialo, celý jeho skutok nasnímali kamery a vecou sa začala zaoberať polícia.

Podľa polície 9. júna krátko po 13. hodine vodič vozidla Hyundai Tucson zastavil na diaľnici D4 v smere do Dunajskej Stredy na tzv. “núdzovom zálive“. "Následne z batožinového priestoru vybral vrece s rôznym stavebným odpadom a prázdne vrece od psích granúl, ktoré vyhodil ich do priekopy po pravej strane diaľnice," uviedli.

Tým sa však podľa záberov muž skončiť nechystal v kufri mal pripravené aj ďalšie nepotrebné predmety, ktorých sa chcel takýmto spôsobom zbaviť. Vo vyhodení pripraveného polystyrénu do priekopy mu však pravdepodobne zabránilo prichádzajúce vozidlo na diaľnici. "Následne z miesta odišiel a pokračoval v ďalšej jazde. Týmto konaním bola spôsobená škoda vo výške cca. 145 ,-€, a to z dôvodu zabezpečenia odpratania materiálu a smetí do kontajnera na stavebný odpad," vyčíslila polícia.

Muži zákona v tejto veci vykonali potrebné úkony, vodiča predvolali na príslušné policajné oddelenie a k danému skutku vypočuli. "Následne po vykonaní potrebných úkonov spracovali Správu o o výsledku objasňovania priestupku. Tá bola následne predložená vecne a miestne príslušnému Oddeleniu životného prostredia Miestneho úradu v Bratislave," uviedli.