Úrady varujú pred nebezpečnými výrobkami na trhu! V ohrození sú deti aj dospelí, roztrhlo sa s nimi vrece

Hygienici, Štátna veterinárna a potravinová správa a Štátny ústav pre kontrolu liečiv pravidelne informujú o tom, či sa na Slovensko dostali nebezpečné výrobky, alebo nastal nejaký problém pri tých produktoch, ktoré tu už sú dlhšiu dobu a ľudia si ich obľúbili. Tento týždeň nás kompetentní varovali pred trojicou nebezpečných výrobkov.

Zdroj: Getty Images

Na prvý z nich začiatkom týždňa informoval Štátny ústav pre kontrolu o tom, že z trhu stiahol liek na vysoký tlak. Išlo o Irbesartan Zentiva a Ibersartan Hydrochlorithiazide Zentiva. Dôvodom bola prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit. Z toho dôvodu predmetné šarše stiahli nielen z distribučných spoločností, ale aj lekárni a zdravotníckych zariadení.

Preventívny charakter

Podľa ŠÚKL však napriek tomu nie je ohrozená dostupnosť liečby pacientov a stiahnutie liečiva má preventívny charakter. Avšak, tí pacienti, ktorí už liečbu týmto liekom podstupujú, ju nemajú prerušovať, pretože im nehrozí akútne nebezpečenstvo. Podľa ŠÚKL ide o Irbesartan Zentiva 300 mg filmom obalené tablety (tbl flm 84x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)), kód ŠÚKL: 38273, č. šarže 0R859 a Irbesartan Zentiva 300 mg filmom obalené tablety (tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)), kód ŠÚKL: 38270, č. šarží: 0R1VX, 9R917.

Zdroj: Getty Images

„Liek Irbesartan Zentiva sa u dospelých pacientov používa na liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých a liečbu ochorenia obličiek u dospelých pacientov s hypertenziou a diabetom mellitus 2. typu ako súčasť antihypertenzívneho liekového režimu. Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie), ak liečba irbesartanom alebo hydrochlórtiazidom podávanými samostatne neposkytuje adekvátnu kontrolu krvného tlaku,“ informuje ŠÚKL na svojej stránke.

Problémový mliečny výrobok

Štátna veterinárna a potravinová správa následne informovala o ďalšom probléme. Podľa ich slov boli 26. júla informovaní prostredníctvom výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) o nevyhovujúcom výrobku. Je ním Kunín Pohár mliečny dezert s čokoládovou, jahodovou, marhuľovou a čučoriedkovou príchuťou, 150 gramov, s dátumom spotreby od 16. júna 2021 do 29. júla 2021. Ide o produkt Mlékarny Kunín, a.s., Ostrava, Česká republika, schvaľovacie číslo CZ 5751, ktorého distribútorom na Slovensku je spoločnosť Lactalis Slovakia.

„Spoločnosť Lactalis Slovakia, s.r.o. sťahuje z obehu výrobky Kunín Pohár mliečny dezert 150 g s každým dátumom spotreby do 29. júla 2021. Dodávateľ jednej z použitých surovín, ktorá sa v malom množstve používa do spomínaných výrobkov, nás informoval o zistení stopového množstva látky etylenoxid v konkrétnej šarži predmetnej suroviny. Vzhľadom na to, že tento biocidný prípravok nie je v EÚ povolený a bezpečnosť potravín je pre spoločnosť Lactalis Slovakia, s.r.o. vždy na prvom mieste, pristupuje spoločnosť k stiahnutiu výrobkov z predaja," informoval ŠVPS na svojej stránke.

Z toho dôvodu prosia zákazníkov, ktorí si výrobok kúpili a majú dátum spotreby do 29. júla 2021, aby ho nekonzumovali a vrátili ich do predajne, kde výrobok zakúpili. „Tu im bude vrátená kúpna cena i bez predloženia pokladničného dokladu,“ dodala spoločnosť Lactalis. V súčasnosti prebieha sťahovanie nezakúpených výrobkov z trhu, to zabezpečuje distribútor a ŠVPS vykonáva nad sťahpovaním nevyhovujúcich výrobkov úradné kontroly.

Zdroj: ŠVPS

Pozor na hračku pre batoľatá!

Posledným prípadom je nebezpečná hračka pre deti, na ktorú upozornili hygienici. Ide o hračku pre batoľatá z Číny, ktorá však môže poškodiť ich zdravie a hlavný hygienik Ján Mikas tak neodporúča ich používanie. Dovezené boli do Dánska a nachádzajú sa aj na Slovensku. „Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie o migrácii prchavých organických látok zo silikónového pohára a silikónového taniera od výrobcu z Číny,“ informoval Mikas.

Zdroj: ÚVZ SR

Ako dodal, ide o silikónový pohár, alebo silicone snack cup obchodnej značky mushie, ktorý je nebalený a predáva sa po kusoch. Okrem toho je nebezpečný aj ďalší výrobok – silikónový prísavný tanier rovnako značky mushie, ktorý je nebalený a kusový. Oba výrobky sú od výrobci Shenzhen Kean Silicone product Co. Ltd., Čína. „Keďže predmetné nebezpečné výrobky boli distribuované aj na Slovensko, odporúčame spotrebiteľom, aby ich nekupovali a už zakúpené nepoužívali,“ vyzval Mikas.

Zdroj: ÚVZ SR