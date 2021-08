Policajti sa zamerali na zlodejov: Bežne ich stretnete na ulici, poznáte všetky typy?

Podľa policajtov zlodeji využívajú rôzne triky a sústredia sa na miesta, kde sa zvyčajne vyskytuje veľa osôb. Ide napríklad o železničné stanice, preplnené námestia, a podobne. Viaceré z trikov by však zlodeji nezvládli sami a potrebujú na to svojich komplicov. Kým jedna napríklad upúta pozornosť svojej obete a druhá jej nepozornosť využije a okradne. „Ich repertoár je široký. Za účelom zvýšenia ostražitosti verejnosti sú v kampani popísané najčastejšie metódy,“ informujú muži zákona.

Zdroj: Getty Images

Ide o šesť najčastejších metód, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť v uliciach či v preplnených miestnostiach. Jeden z nich je vyklopkávač, Špecifický je tým, že počas toho, ako obeť sedí v dopravnom prostriedku, komplic zlodeja zaklope na okno a vyklopkávač zatiaľ okradne svoju obeť.

Druhým typom je blokovač, ktorý zablokuje schodisko alebo eskalátor, aby sa vytvorila tlačenica. „Zatiaľ, čo každý pozerá dopredu, aby zistil, čo sa stalo, jeho komplici ťa okradnú zozadu,“ vysvetľujú policajti.

Zdroj: Ministerstvo vnútra

Ďalším zo zlodejov je strkač, ktorý do obete úmydelne narazí v dave, prípadne bude do obete sácať spolu s komplicom. Využijú to, že je obeť zo správania zaskočená a medzitým ju okradnú.

Štvrtým typom je turista. „Ukáže ti mapu, spýta sa na cestu. Kým sa mu ty pokúšaš pomôcť a vezmeš si do rúk jeho mapu, okradnú ťa vreckoví zlodeji,“ upozornili muži zákona.

Zdroj: Ministerstvo vnútra

Preposledným typom je rozdávač, ktorý pôsobí priateľsky, pozdraví svoju obeť a objíme ju, prípadne podá kvetinu. Medzitým, ako je obeť v rozpakoch, zmizne jej peňaženka.

Posledný zo zlodejov je nešika. „Náhodou ťa obleje alebo žaspiní. Zatiaľ, čo sa v zmätku snaží očistiť tvoje oblečenie, zmiznú ti peniaze z vrecka,“ dodali policajti. Vyzvali preto ľudí, aby boli pred týmito typmi zlodejov na pozore na nenechali sa „nachytať“.