Dôvody pápežovho príchodu na Luník IX sú odhalené: Prezidentka v tom prsty nemá, pôsobí tu dôležitá komunita

Včera bol pritom prezidentský palác s prezidentkou Zuzanou Čaputovou predsedom SNS Andrejom Dankom kritizovaný za to, že prezidentka ho mala pozvať na toto sídlisko. Nie je to však pravda, pretože program si tvorí pápež spolu s jeho tímom sám. "Pápež prichádza na Slovensko na pozvanie prezidentky a Konferencie biskupov Slovenska, ale to neznamená, že prezidentka Svätému Otcovi organizuje program. To, aké miesta navštívi a s kým sa rozhodne stretnúť, je na jeho vlastnom rozhodnutí," vyvrátil včera slová Andreja Danka hovorca prezidentky Martin Strižinec. O dôvode pápežovej návštevy tohto sídliska píše aj samotný web Luníka IX.

Dôvodom je komunita Saleziánov na Luníku

Pápež na miesto príde aj z dôvodu, že na sídlisku sa nachádza saleziánske komunitné centrum, kam príde v utorok 14. septembra o 16:00.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Ochotný prísť na miesto, kam nikto nechce ísť

To, prečo sa príde František pozrieť na Luník IX potvrdil aj tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov don Peter Bešeneyi. "Tak sme sa dozvedeli túto radostnú správu, že Svätý Otec príde na Slovensko. Pri tejto príležitosti, keď som sa dozvedel, že príde aj do Košíc na Luník IX, tak ma napadli také tri myšlienky. Prvá že Svätý Otec je ochotný prísť na miesto, kde nikto nechce ísť. Je ťažko nájsť na Luník IX učiteľov, je ťažko nájsť kňazov, ktorí by tam boli ochotní pôsobiť, a pápež tam prichádza do tohto ťažkého prostredia. Periféria je mu veľmi blízka, prichádza na perifériu Košíc a k ľuďom, ktorí na tejto periférii žijú," píše Bešeneyi.

Tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov Peter Bešenyei Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Saleziáni don Bosca pastoračne pôsobia medzi Rómami na sídlisku Luník IX v Košiciach od júla 2008 a prevzali aj zodpovednosť za výstavbu komunitného centra. Prvú časť, Kostol Zmŕtvychvstalého Krista – miesto stretnutia Rómov s Bohom, ale aj navzájom –, posvätili 30. októbra 2010. Druhá časť – mládežnícke stredisko, ktoré ponúka kultúru, voľnočasové aktivity a podporuje priateľstvo a nádej – bolo dané do užívania miestnym obyvateľom v roku 2012. Aktivity, ktoré saleziáni na Luníku IX ponúkajú, majú prispievať k ľudskej a duchovnej zrelosti miestnych Rómov.